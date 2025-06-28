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Spiagge serene, si riparte domenica 29 giugno per il 2025
Infermieri sulle spiagge laziali per informare, prevenire, consigliare
28/06/2025 - 08:37

VITERBO - Il progetto Spiagge Serene, realizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma in collaborazione con le ASL del litorale regionale e con gli Ordini di Latina e Viterbo, riparte per questo anno prevedendo 66 uscite, nel periodo da fine giugno agli inizi di settembre, su altrettante spiagge del litorale laziale.

Cosa è Spiagge Serene? Una equipe multidisciplinare composta da infermieri, altre professioni sanitarie e studenti dei corsi di Laurea in Infermieristica, sarà presente sulle spiagge laziali in appositi gazebi per promuovere stili di vita sani, sensibilizzare sulla prevenzione di comportamenti a rischio ed effettuare formazione nell’ambito degli interventi di primo soccorso. 

I bagnanti saranno invitati a partecipare alla dimostrazione sulle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle prime vie aeree, che si effettueranno presso la postazione sulla spiaggia, invitando i presenti anche a esercitarsi su un manichino.

Vengono inoltre distribuite card con informazioni utili di educazione sanitaria su: alimentazione e osteoporosi, annegamento, rianimazione cardiopolmonare, disostruzione delle vie aeree, fisioterapia e logopedia, esposizione ai raggi solari, ostetricia, punture di animali, alimentazione in estate. 

Queste le tappe della prime uscite di Spiagge Serene, domenica 29 giugno:

Asl di Latina presso la spiaggia dell’Hotel Tirreno di Latina Lido.

Asl Roma 3 a Fiumicino, spiaggia libera.

Asl Roma 4 a Santa Severa, spiaggia del Castello.

Asl Roma 6 ad Anzio, spiaggia della Riviera Mallozzi.

Asl Viterbo a Tarquinia, spiaggia libera piazzale Najadi.

“Lo spirito dell’iniziativa concepita dall’Ordine - che si ripresenta per la terza volta - è informare, educare e consigliare i cittadini a fare quel che è meglio per la loro salute raggiungendoli in spiaggia, in un momento dedicato al rilassamento e al recupero fisico e psichico: senza ‘aspettare’ il cittadino in un ambiente “sanitario”. Proattività, prevenzione ed educazione sanitaria sono la chiave della sanità del futuro: così Maurizio Zega, Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Roma e coordinatore degli Ordini della Regione Lazio”.

“Anche quest’anno – conclude il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – la nostra azienda è in prima fila per sostenere fattivamente il progetto Spiagge serene. Ringrazio per l’impegno messo in campo i nostri professionisti del Governo delle professioni sanitarie e del Piano aziendale di prevenzione, che saranno presenti, nella nostra provincia, nelle spiagge di Tarquinia e di Montalto di Castro nel corso di buona parte della stagione estiva 2025”.




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