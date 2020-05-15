Spaccio a baby assuntori, coppia condannata a 4 anni e 4 mesi

L'uomo e la donna erano finiti ai domiciliari lo scorso 3 ottobre

15/05/2020 - 07:02



CIVITA CASTELLANA - Spaccio a giovanissimi assuntori di Civita Castellana, coppia condannata a 4 anni e 4 mesi con rito abbreviato.

Si tratta dell'uomo e della donna finiti agli arresti domiciliari lo scorso 3 ottobre su richiesta della Procura di Viterbo: ieri mattina, di fronte al gip Silvia Mattei, il processo per rito abbreviato a porte chiuse.

Entrambi, difesi dall'avvocato Remigio Sicilia, dovevano rispondere di detenzione e spaccio di dostanze stupefacenti, aggravati dalla minore età degli assuntori e dall'ingente quantità.

Grazie alla scelta del rito alternativo, hanno potuto beneficiare dello sconto della pena.

La coppia finì in manette a seguito del blitz dei carabinieri del Norm: secondo quanto ricostruito durante le lunghe e articolate indagini, i due avrebbero spacciato varie tipologie di droghe a giovani e giovanissimi compaesani.