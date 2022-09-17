Spacciatore arrestato al Sacrario

Il giovane è stato trovato in possesso di hashish e di un coltello a serramanico

17/09/2022 - 14:37



VITERBO - I Carabinieri della Compagnia di Viterbo, supportati dalla S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) del 6° Battaglione Carabinieri 'Toscana' di Firenze, la mattina di alcuni giorni fa, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane viterbese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato controllato in via Ascenzi e trovato in possesso di 13 grammi di hashish, suddivisi in 13 involucri di cellophane ed un coltello a serramanico. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare, inoltre, ulteriori 9 grammi della stessa sostanza, suddivisi in altrettanti involucri, nonché un bilancino e materiale per il suo confezionamento.