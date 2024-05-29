Sottocosto Conad fino al 12 giugno

L'incredibile offerta Conad inizia giovedì 30 maggio ed è valida e fruibile nei punti vendita di Viterbo e Tuscania

29/05/2024 - 17:58



VITERBO - Torna il fantastico Sottocosto Conad, da giovedì 30 maggio fino a martedì 12 giugno, arriva la promozione per acquistare le grandi marche a prezzi imbattibili. I prodotti disponibili sono svariati, dai generi alimentari ai prodotti per la casa, eccone alcuni in offerta:

LE ORIGINALI SOTTILETTE classiche 400 g

€ 2,49 (invece di € 3,80) -34,47%,

al kg da € 9,50 a € 6,23

TONNO RIO MARE all’olio di oliva conf. 80 g x 7 pezzi

€7,49 (invece di € 8,70) -13,91%

al kg da € 15,54 a € 13,38

PASTA DI SEMOLA BARILLA vari tipi 500 g

€ 0,59 (invece di € 1,10) -46,36%

al kg da € 2,20 a € 1,18

LATTE UHT ZYMIL PARMALAT alta digeribilità senza lattosio 1 l

€ 1,29 (invece di € 1,99) -35,18%

PASSATA VERACE CIRIO 700 g

€ 0,88 (invece di € 1,46) -39,73%

al kg da € 2,09 a € 1,26

ASSORBENTI SETA ULTRA LINES pacco triplo con ali vari tipi

€10,50 (invece di € 15,90) -33,96%

DETERSIVO LIQUIDO CONCENTRATO, PUMP PER STOVIGLIE SVELTO:

detersivo liquido concentrato limone 500 ml € 1,65 (invece di € 2,02) -18,32%

SFOGLIA IL VOLANTINO CONAD CON LE OFFERTE SOTTOCOSTO

Il sottocosto riguarda solo i punti vendita Conad:

- Viterbo, via Garbini 23F

- Tuscania, via Canino 34

Approfitta del Sottocosto Conad valido da giovedì 30 maggio fino a martedì 12 giugno 2024.