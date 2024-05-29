VITERBO - Torna il fantastico Sottocosto Conad, da giovedì 30 maggio fino a martedì 12 giugno, arriva la promozione per acquistare le grandi marche a prezzi imbattibili. I prodotti disponibili sono svariati, dai generi alimentari ai prodotti per la casa, eccone alcuni in offerta:
LE ORIGINALI SOTTILETTE classiche 400 g
€ 2,49 (invece di € 3,80) -34,47%,
al kg da € 9,50 a € 6,23
TONNO RIO MARE all’olio di oliva conf. 80 g x 7 pezzi
€7,49 (invece di € 8,70) -13,91%
al kg da € 15,54 a € 13,38
PASTA DI SEMOLA BARILLA vari tipi 500 g
€ 0,59 (invece di € 1,10) -46,36%
al kg da € 2,20 a € 1,18
LATTE UHT ZYMIL PARMALAT alta digeribilità senza lattosio 1 l
€ 1,29 (invece di € 1,99) -35,18%
PASSATA VERACE CIRIO 700 g
€ 0,88 (invece di € 1,46) -39,73%
al kg da € 2,09 a € 1,26
ASSORBENTI SETA ULTRA LINES pacco triplo con ali vari tipi
€10,50 (invece di € 15,90) -33,96%
DETERSIVO LIQUIDO CONCENTRATO, PUMP PER STOVIGLIE SVELTO:
detersivo liquido concentrato limone 500 ml € 1,65 (invece di € 2,02) -18,32%
SFOGLIA IL VOLANTINO CONAD CON LE OFFERTE SOTTOCOSTO
Il sottocosto riguarda solo i punti vendita Conad:
- Viterbo, via Garbini 23F
- Tuscania, via Canino 34
Approfitta del Sottocosto Conad valido da giovedì 30 maggio fino a martedì 12 giugno 2024.