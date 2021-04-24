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Sospese le fermate TPL in Via Pola e Via Friuli dal 26 al 29 Aprile
24/04/2021 - 18:06

VITERBO - Asfaltature Ellera, sospese dal 26 al 29 aprile le fermate del trasporto pubblico locale in via Pola e in via Friuli.

A darne notizia è l'assessore alla mobilità urbana Enrico Maria Contardo, che spiega: 'A seguito dei lavori che stanno interessando le pavimentazioni del quartiere Ellera, dal 26 al 29 aprile saranno sospese le fermate del tpl in via Pola e via Friuli'. La notizia è consultabile sul sito www.francigena.vt.it .




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