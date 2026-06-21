Solenne ordinazione episcopale per don Augusto Mascagna alla guida delle Diocesi di Pistoia e Pescia

Il Presidente Romoli e i sindaci della Tuscia partecipano alla cerimonia per festeggiare il nuovo Vescovo originario di Caprarola

21/06/2026 - 18:47



CAPRAROLA - L'Amministrazione provinciale di Viterbo ha preso parte ufficialmente, nella giornata odierna, alla solenne liturgia di ordinazione episcopale e contestuale inizio del ministero pastorale di Sua Eccellenza don Augusto Mascagna, nominato alla guida delle Diocesi di Pistoia e di Pescia.

Alla cerimonia, svoltasi a Pistoia presso la chiesa di San Francesco d'Assisi, ha partecipato il Presidente della Provincia Alessandro Romoli. La delegazione istituzionale della Tuscia ha visto inoltre la presenza del sindaco di Orte Dino Primieri, del sindaco di Civita Castellana Danilo Corazza e del vicesindaco di Caprarola Eugenio Stelliferi. La forte partecipazione del territorio viterbese testimonia il profondo legame con il nuovo pastore: don Mascagna è infatti originario di Caprarola e ha guidato per anni come stimato parroco il Duomo della città di Orte. Un legame solennemente ribadito anche dalla folta e sentita partecipazione di numerosi sacerdoti e fedeli giunti appositamente dalla Diocesi di Civita Castellana.

La celebrazione è stata presieduta dall'Arcivescovo Mons. Fausto Tardelli e ha visto la partecipazione dell'intera Conferenza Episcopale Toscana, tra cui il Cardinale Giuseppe Betori. Accanto a loro, l'Amministrazione provinciale ha espresso profonda gratitudine per la significativa presenza delle massime guide spirituali della Tuscia: il Vescovo attuale della Diocesi di Civita Castellana, Sua Eccellenza Mons. Marco Salvi, e il Vescovo emerito, Mons. Romano Rossi.

A margine del rito, la delegazione viterbese ha omaggiato il nuovo Vescovo recando in dono un prezioso pastorale, simbolo del mandato e del cammino comunitario che si appresta a guidare in terra toscana.

«La presenza delle nostre istituzioni a questa solenne celebrazione – ha dichiarato a margine il Presidente Alessandro Romoli – intende sottolineare la centralità e l'alto valore che la figura del Vescovo e la Chiesa cattolica rivestono stabilmente all'interno della società civile, sia nella provincia di Viterbo che nelle realtà di Pistoia e Pescia, così come in ogni esperienza del nostro Paese. L'istituzione ecclesiale si conferma un pilastro fondamentale: non solo per la custodia della fede e la trasmissione delle nostre più profonde tradizioni storiche, ma anche per il suo insostituibile ruolo nel tessuto sociale, nell'apertura caritatevole e nel supporto quotidiano garantito dal mondo del volontariato».

I sindaci e le autorità presenti, facendosi interpreti del sentimento dei cittadini e dei comuni della Diocesi di Civita Castellana, hanno infine rinnovato a Sua Eccellenza don Augusto Mascagna i più profondi auguri per un fecondo e fruttuoso ministero apostolico a servizio delle comunità di Pistoia e Pescia.