Sofferta vittoria della Maury's Tuscania in trasferta contro la Lazio 1951

06/04/2025 - 17:07



TUSCANIA - Vittoria sofferta quanto importante per la Maury's Com Cavi Tuscania costretta ai vantaggi da una Lazio 1951 apparsa squadra completamente trasformata rispetto al match di andata.

In svantaggio per ben due volte, capitan Buzzelli e compagni sono di fatto costretti a rincorrere per tutto il match salvo poi mettere in campo la maggiore esperienza e aggiudicarsi il tie-break conclusivo

Al fischio di inizio dei signori Erika Burrascano e Lorenzo De Luca, Arianna Di Vanno schiera i padroni di casa con Valenti al palleggio e Bucchi opposto, Nicoletti e Del Mastro di banda, Marinucci e Frangella centrali, Ippolito libero. Con Luca Genna tenuto a riposo precauzionale, Victor Perez Moreno risponde con Marrazzo al palleggio e Buzzelli opposto, Festi e Simoni al centro, Rogacien e Borzacconi di banda e Rizzi libero.

Parte forte la Lazio e sorprende gli avversari che soffrono il muro difesa dei padroni di casa particolarmente efficaci anche dai nove metri. Il primo parziale si chiude 25/17 con la Lazio che trova la fuga decisiva a metà del set.

Si torna in campo con Tuscania che sembra aver trovato le giuste contromisure tanto che dopo l'iniziale punto a punto dilaga e chiude il secondo set 16/25.

Sembra fatta e invece sono i romani a dettare di nuovo i ritmi di gioco trovando quasi subito (9/4) l'allungo decisivo per il 25/19 che chiude il terzo parziale.

Combattutissimo il quarto set, in pratica un punto a punto con capitan Buzzelli e compagni che riescono solo nel finale a risolvere a proprio vantaggio 17/25.

Si va al tie-break con Tuscania che va al cambio di campo avanti 4/8. La Lazio prova a reagire (6/9) ma l'ace di Festi per il 6/11 spegne sul nascere ogni velleità di rimonta (9/15).

LAZIO PALLAVOLO 1951 - MAURY'S COM CAVI TUSCANIA 2/3

(25/17 – 16/25 – 25/19 – 17/25 – 9/15)

Durata: '23, '24, '27, '23, '15

Arbitri: Erika Burrascano e Lorenzo De Luca

LAZIO PALLAVOLO 1951: Del Mastro 5, Valenti 1, Nicoletti 12, Blasetti, Marinucci 7, Frangella 11, Vizoco (L2), Santilli, Bucchi 21, Cirillo (cap), Lopes 2, Micocci 3, Lanci. Ippolito (L1). All. Arianna Di Vanno, Ass. Fabrizio Tozzi.

MAURY'S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 24, Marrazzo 4, Simoni 13, Genna, Festi 8. Rogacien 5, Stoleru, Pieri, Borzacconi 13, De Angelis, Rizzi (L), Quadraroli (L), Fusco, Silvestrini. All. Victor Perez Moreno, Ass. Francesco Barbanti