Simona Santini e i suoi 10 anni da nutrizionista, un cammino tra passione e benessere

Un decennio dedicato a guidare le persone verso un equilibrio alimentare e una rinnovata fiducia in sé stesse

23/01/2025 - 06:34

di Serena D'Ascanio

SORIANO NEL CIMINO – In un piccolo paese nel cuore della Tuscia nasce Simona Santini, una donna destinata a intrecciare scienza e benessere in un percorso unico e appassionante. Dopo una brillante carriera accademica e una laurea specialistica in Biologia Cellulare e Molecolare, conseguita con lode nel 2011 presso l’Università della Tuscia, intraprende una strada che la porterà a grandi risultati. La passione per la scienza la conduce a dedicarsi allo studio delle biomolecole con l’obiettivo di contrastare lo sviluppo delle cellule tumorali.

Grazie al supporto dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), ottiene nel 2016 il titolo di Dottore di Ricerca in Genetica e Biologia Cellulare. Durante questo percorso accademico, contribuisce al progresso scientifico con ben nove pubblicazioni internazionali.

Nonostante i successi in ambito accademico, il rapporto personale con il cibo diventa il punto di svolta della sua vita. La riflessione sulla nutrizione, nata da un periodo difficile, si trasforma in una passione concreta. Dopo aver conseguito un Master di secondo livello in Nutrizione Applicata e l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo nel 2014, decide di dare una svolta alla sua vita: lascia il mondo della ricerca per dedicarsi alla nutrizione.

Dal 2015 svolge la professione di nutrizionista tra Viterbo e provincia, ampliando la sua attività anche a livello internazionale grazie alla consulenza online. Parallelamente, costruisce una solida presenza digitale con un blog, una pagine Facebook e Instagram seguite da migliaia di persone, dove condivide idee, consigli e la sua filosofia alimentare basata su un approccio equilibrato e sostenibile.

Il cammino non è stato privo di ostacoli, soprattutto durante la pandemia. Con i liberi professionisti costretti a reinventarsi, ha utilizzato i social media per restare vicina ai pazienti e per continuare a sostenerli,e trovando così nuovi modi per esercitare la sua professione.

Tra i momenti più significativi spicca la pubblicazione del suo primo libro, La Dieta Felice, autoprodotto nel 2019 e successivamente notato dalla prestigiosa casa editrice BUR Rizzoli, diventando un best seller. A questo sono seguiti un secondo volume, La Dieta delle Stagioni, e numerose collaborazioni con riviste autorevoli come Viversaniebelli, Starbene, e Donna Moderna, ma è anche una presenza costante su Vanityfair e La Cucina italiana. Nel 2022 riceve il premio MioDottore Awards, un riconoscimento alla qualità del suo lavoro, che sfiora nuovamente nel 2023 e nel 2024 viene selezionata, tra le pochissime nella sua categoria e unica della provincia, a far parte del prestigioso circuito delle Eccellenze sanitarie italiane, un punto di riferimento per trovare i migliori Professionisti e Strutture sanitarie.

Nonostante i successi professionali, il cuore del suo lavoro resta il rapporto con i pazienti. 'Aiutare le persone a sentirsi bene con se stesse e con il mondo esterno' è il motore che la spinge ogni giorno a dare il meglio.

Un percorso che dimostra come passione, dedizione e coraggio possano trasformare difficoltà in opportunità, costruendo una professione basata su scienza, nutrizione e amore per il benessere altrui.