''Sicurezza e presenza sul territorio'' ecco la missione del colonnello Antro

A Viterbo prende il comando provinciale dei carabinieri in una fase delicata, ''Conto sulla squadra per affrontare le sfide''

12/09/2025 - 11:05

di Andrea Farronato

Viterbo – È arrivato da pochi giorni a guida dei Carabinieri di Viterbo, ma il comandante Alfredo Antro ha già chiara la rotta del suo mandato “Avverto il peso e la responsabilità dell’incarico che mi è stato affidato – e continua – ma so di poter contare sui colleghi presenti sul territorio, con i quali lavorerò per assicurare ai cittadini una vita sicura e una presenza costante”.

Subentrato in un momento delicato, in cui la situazione internazionale e gli episodi di cronaca impongono vigilanza e prontezza, Antro si dice però fiducioso “Prevenzione e controllo del territorio saranno i cardini della mia attività, senza tralasciare l’aspetto investigativo, che verrà svolto in simbiosi con le autorità giudiziali”.

Il nuovo comandante, al suo quinto giorno di lavoro nella Tuscia, ha spiegato l’importanza di conoscere a fondo la realtà locale “Le dinamiche da comprendere sono molte e i primi mesi li dedicherò per scoprire questo territorio. È una provincia vasta e complessa, il mio compito sarà essere presente il più possibile”.

Una carriera tra Italia e missioni internazionali

Originario di Giovinazzo, in provincia di Bari, 48 anni, il colonnello Antro si è arruolato nel 1996 frequentando il 178° corso “Saldezza” all’Accademia Militare di Modena, proseguendo poi alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e il grado di tenente.

Nel corso della sua carriera ha guidato reparti operativi in Sicilia e Toscana, tra cui la Compagnia di Montecatini Terme e quella Speciale di Pronto Intervento del Comando Generale. Ha maturato esperienze all’estero con la missione europea Eulex in Kosovo, e ricoperto incarichi di Stato Maggiore al Comando Generale dell’Arma.

Tra il 2019 e il 2022 ha comandato il Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), un ruolo cruciale durante l’emergenza pandemica, con responsabilità anche nei rapporti di cooperazione internazionale con Europol e Interpol.

Promosso colonnello nel 2022, è stato docente di Scienze Ambientali alla Scuola Ufficiali Carabinieri, in collaborazione con l’Università della Tuscia, e ha collaborato come ufficiale di collegamento con commissioni parlamentari d’inchiesta. Laureato anche in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza interna ed esterna, ha recentemente conseguito un Master di II livello in Diritto dell’ambiente.

«Essere parte del territorio»

Oggi Antro ribadisce la volontà di instaurare un legame diretto con la comunità “Siamo tutti parte del territorio, ed è fondamentale lavorare insieme per la sicurezza. La mia presenza sarà costante, perché la fiducia dei cittadini è il primo passo per un’azione efficace”.