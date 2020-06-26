Si riuniscono dopo 45 anni per omaggiare la loro maestra oggi 92enne

Da Sardegna, Umbria ed Emilia Romagna a Viterbo per una giornata insieme. Una storia che ha commosso il web

26/06/2020 - 06:21



VITERBO - Compagni di scuola di 45 anni fa si sono ritrovati nei giorni scorsi in città per omaggiare la loro maestra, Adriana Cusi, oggi florida 92enne. Protagonisti della reunion i ragazzi – oggi donne e uomini adulti - della classe I/V E della scuola ''Luigi Concetti'', nel quinquennio 1974-1979. Su Facebook hanno creato anche un gruppo. Si chiama, ovviamente, ''I ragazzi della maestra Cusi''.

Dopo una visita a sorpresa all'anziana maestra organizzata dalla nipote Claudia Napoli, i componenti del gruppo, provenienti da varie regioni d’Italia come Sardegna, Umbria e Emilia Romagna, si sono intrattenuti amabilmente per più di un’ora nella dimora dell'anziana maestra ''dove – raccontano - sono scorsi fiumi di lacrime e commozione insieme a tante risate nel ricordare aneddoti legati alla vita scolastica di classe di quegli anni. Il tutto poi festeggiato in un locale del centro con una memorabile cena''.

Una storia che ha commosso il web: ''Da mercoledì notte, momento in cui abbiamo postato foto e video dell'evento, centinaia di persone a noi sconosciute o che fanno parte marginalmente del quotidiano di alcuni di noi stanno postando commenti emozionanti. Una storia improvvisamente diventa fonte d'ispirazione e commozione per centinaia di perfetti sconosciuti. Una bella storia da raccontare in questo periodo critico e doloroso''.