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Si infortuna durante escursione, 55enne soccorsa dall'elicottero
Disavventura per una donna di Viterbo a Forca Viola, vicino Castelluccio di Norcia
06/09/2020 - 20:00

VITERBO -  Escursionista viterbese di infotuna sull'appennino tra Umbria e Marche. 

E' quanto si legge sulla pagina facebook del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria che ha curato i soccorsi:

''Oggi, domenica 6 settembre, alle ore 15:00 circa, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria di presidio a Castelluccio di Norcia, è stata allertata per una escursionista - O.A. 55 anni di Viterbo - infortunatasi a Forca Viola. La donna è stata rapidamente raggiunta dai soccorritori del SASU via terra e dall’elisoccorso Icaro02 di base a Fabriano con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso. Prestare le prime cure, la paziente è stata caricata sull’elicottero mediante l’uso del verricello e condotta all’ospedale di Foligno'''.




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