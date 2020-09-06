Si infortuna durante escursione, 55enne soccorsa dall'elicottero

Disavventura per una donna di Viterbo a Forca Viola, vicino Castelluccio di Norcia

06/09/2020 - 20:00



VITERBO - Escursionista viterbese di infotuna sull'appennino tra Umbria e Marche.

E' quanto si legge sulla pagina facebook del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria che ha curato i soccorsi:

''Oggi, domenica 6 settembre, alle ore 15:00 circa, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria di presidio a Castelluccio di Norcia, è stata allertata per una escursionista - O.A. 55 anni di Viterbo - infortunatasi a Forca Viola. La donna è stata rapidamente raggiunta dai soccorritori del SASU via terra e dall’elisoccorso Icaro02 di base a Fabriano con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso. Prestare le prime cure, la paziente è stata caricata sull’elicottero mediante l’uso del verricello e condotta all’ospedale di Foligno'''.