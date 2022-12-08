VITERBO - La festa dell'Immacolata dà ufficialmente il via alle manifestazioni del Natale. Come tradizione, oggi con l'accensione dell'albero in piazza del Comune partiranno anche le iniziative del Comune che andranno ad aggiungersi al Christmas Village aperto già da un paio di settimane. Il calendario degli eventi coinvolgerà anche le frazioni. Ecco nel dettaglio che cosa offre il programma di questo primo lungo week-end festivo:
8 DICEMBRE
''A Riveder le stelle''
Fino al 6 gennaio allestimento fontane di Pianoscarano e San Faustino, della scalinata e del sagrato della basilica della Quercia e allestimento dell'albero di Natale nel cortile parrocchiale del Sacro Cuore
Presepe di luce... ed è di nuovo Natale
Fino al 6 gennaio a Grotte Santo Stefano - Giardini in via Calabria e nei principali rioni del paese
Capanna Sacra Famiglia... ed è di nuovo Natale
Fino al 6 gennaio a Grotte Santo Stefano - Piazza dell'Unità
Natale bagnaiolo
Fino al 6 gennaio dalle 16 stand gastronomici e balli per bambini in piazza, dalle 19 accensione dell'albero e apertura del presepe Piazza XX settembre - Musica natalizia di sottofondo
Accensione albero
concerto Francesca Mencaroni, Jazz Quartet + Banda musichiamo ore 18 piazza del Plebiscito
Melodisney
ore 16 e ore 19 teatro San Leonardo
9 DICEMBRE
Meno male che è Natale - Raccontiamo il Natale
ore 17,30 Santa Maria Nuova
Tuscia in fiore
Piazza della Rocca - Vernissage
10 DICEMBRE
Natale per caso
ore 17 Cosmonauta - San Faustino e zone limitrofe alla chiesa della Trinità (piazza Trinità, piazza San Faustino, via SS Liberatrice)
Street band, spettacoli artisti di strada: La grande parata di Natale 'Raccontiamo il Natale'
dalle 17 Centro storico di Viterbo
Vetrine in mostra
ore 18 inaugurazione - Piazza delle Erbe
Le verdi colline dell'Africa
ore 21 teatro dell'Unione
Tuscia in fiore
Piazza della Rocca - Vernissage
Laboratorio costruzione ghirlande con biscotti e cioccolata calda
Spazio pensilina
11 DICEMBRE
A riveder la luce
ore 10 visita guidata chiese della Trinità, di San Faustino e di San Francesco
Pranzo solidale
ore 13 caserma Aeronautica - strada Tuscanese
GLI EVENTI STABILI
Mostra Michelangelo e Sebastiano
Polo Museale Palazzo dei Priori dal 30 ottobre al 15 gennaio
Mostra Fakes, i falsi storici
allo spazio Carivit dal 4 dicembre al 20 febbraio
Vetrine in mostra – Viaggio nella storia della città,
vie del centro dal 10 dicembre
Farm, Food&Family
Piazza del Sacrario 8, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 26, 30, 31 dicembre 5, 6, 7, gennaio
Solo a Natale – Laboratori di educazione alimentare e show cooking,
chiesa degli Almadiani 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 26, 30 dicembre 1, 5, 6, 7, 8, gennaio
Pista di Pattinaggio
Piazza del Plebiscito dal 26 novembre al 8 gennaio
Christmas Village
San Pellegrino 26, 27 novembre 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18 dicembre e dal 23 dicembre al 6 gennaio
Mostra Presepi Artigianali
Cripta della Chiesa di Sant’Andrea dal 8 dicembre al 8 gennaio
Cento presepi
a La Quercia dal 8 dicembre al 6 gennaio