Si alza il sipario sul Natale, oggi l'accensione dell'albero

Ecco cosa riserva Viterbo nel lungo Ponte dell'Immacolata: tutti gli eventi

08/12/2022 - 05:55



VITERBO - La festa dell'Immacolata dà ufficialmente il via alle manifestazioni del Natale. Come tradizione, oggi con l'accensione dell'albero in piazza del Comune partiranno anche le iniziative del Comune che andranno ad aggiungersi al Christmas Village aperto già da un paio di settimane. Il calendario degli eventi coinvolgerà anche le frazioni. Ecco nel dettaglio che cosa offre il programma di questo primo lungo week-end festivo:

8 DICEMBRE

''A Riveder le stelle''

Fino al 6 gennaio allestimento fontane di Pianoscarano e San Faustino, della scalinata e del sagrato della basilica della Quercia e allestimento dell'albero di Natale nel cortile parrocchiale del Sacro Cuore

Presepe di luce... ed è di nuovo Natale

Fino al 6 gennaio a Grotte Santo Stefano - Giardini in via Calabria e nei principali rioni del paese

Capanna Sacra Famiglia... ed è di nuovo Natale

Fino al 6 gennaio a Grotte Santo Stefano - Piazza dell'Unità

Natale bagnaiolo

Fino al 6 gennaio dalle 16 stand gastronomici e balli per bambini in piazza, dalle 19 accensione dell'albero e apertura del presepe Piazza XX settembre - Musica natalizia di sottofondo

Accensione albero

concerto Francesca Mencaroni, Jazz Quartet + Banda musichiamo ore 18 piazza del Plebiscito

Melodisney

ore 16 e ore 19 teatro San Leonardo

9 DICEMBRE

Meno male che è Natale - Raccontiamo il Natale

ore 17,30 Santa Maria Nuova

Tuscia in fiore

Piazza della Rocca - Vernissage

10 DICEMBRE

Natale per caso

ore 17 Cosmonauta - San Faustino e zone limitrofe alla chiesa della Trinità (piazza Trinità, piazza San Faustino, via SS Liberatrice)

Street band, spettacoli artisti di strada: La grande parata di Natale 'Raccontiamo il Natale'

dalle 17 Centro storico di Viterbo

Vetrine in mostra

ore 18 inaugurazione - Piazza delle Erbe

Le verdi colline dell'Africa

ore 21 teatro dell'Unione

Tuscia in fiore

Piazza della Rocca - Vernissage

Laboratorio costruzione ghirlande con biscotti e cioccolata calda

Spazio pensilina

11 DICEMBRE

A riveder la luce

ore 10 visita guidata chiese della Trinità, di San Faustino e di San Francesco

Pranzo solidale

ore 13 caserma Aeronautica - strada Tuscanese

GLI EVENTI STABILI

Mostra Michelangelo e Sebastiano

Polo Museale Palazzo dei Priori dal 30 ottobre al 15 gennaio

Mostra Fakes, i falsi storici

allo spazio Carivit dal 4 dicembre al 20 febbraio

Vetrine in mostra – Viaggio nella storia della città,

vie del centro dal 10 dicembre

Farm, Food&Family

Piazza del Sacrario 8, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 26, 30, 31 dicembre 5, 6, 7, gennaio

Solo a Natale – Laboratori di educazione alimentare e show cooking,

chiesa degli Almadiani 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 26, 30 dicembre 1, 5, 6, 7, 8, gennaio

Pista di Pattinaggio

Piazza del Plebiscito dal 26 novembre al 8 gennaio

Christmas Village

San Pellegrino 26, 27 novembre 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18 dicembre e dal 23 dicembre al 6 gennaio

Mostra Presepi Artigianali

Cripta della Chiesa di Sant’Andrea dal 8 dicembre al 8 gennaio

Cento presepi

a La Quercia dal 8 dicembre al 6 gennaio