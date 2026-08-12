Sharon Pirillo resta a Viterbo: Qui mi sento in famiglia, voglio riscattarmi

La guardia classe 2007 confermata nel roster della Terme Salus per la stagione 2026/2027: Ho ricevuto offerte, ma ho scelto di continuare questo percorso

12/08/2026 - 16:50



VITERBO - Ancora insieme per riscattare la scorsa stagione e tornare a regalare soddisfazioni al pubblico di fede viterbese. L’estate ha portato con sé alcune offerte per potersi trasferire a giocare altrove, ma alla fine ha prevalso il cuore e l’affetto verso la società e l’ambiente che si è tradotto nella decisione di proseguire un percorso iniziato nel “lontano” 2023.

Sharon Pirillo, guardia di 174 centimetri nata il 30 marzo 2007 a Reggio Calabria, farà parte del roster delle Terme Salus Viterbo anche per la stagione 2026/2027 e sarà dunque a disposizione del coach Maria Chiara Scaramuccia sin dal raduno della squadra, previsto per il prossimo 31 agosto al PalaMalè.

È vero, ci sono state delle offerte per lasciare Viterbo – conferma la giocatrice gialloblù – ma io sto benissimo qui, sia la società che le mie compagne di squadra sono super accoglienti e mi fanno sentire come se fossi in famiglia, tanto che anche il pensiero di riprendere gli allenamenti non lo vedo come un sacrificio ma come un piacere”.

C’è poi da cancellare la stagione appena conclusa che è portato alla retrocessione in serie B: “Voglio davvero riscattarmi soprattutto a livello individuale, ho giocato poco e, soprattutto nell’ultimo periodo, mi sono anche potuta allenare poco; quindi, le cose non sono andate mai come avrei voluto. Adesso sono più libera dagli impegni scolastici, vorrei poter fare anche lavoro individuale la mattina per migliorarmi e non vedo l’ora di iniziare la preparazione per mettermi a disposizione della nostra nuova allenatrice. Quando sono arrivata a Viterbo ho avuto proprio Maria Chiara Scaramuccia come coach nella under 17 e credo che quella sia stata la mia migliore stagione in assoluto”.