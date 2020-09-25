Sette nuovi casi accertati oggi: deceduto un uomo di 96 anni

Nessun nuovo paziente negativizzato. Rimangono 490 i guariti nella Tuscia

25/09/2020 - 12:20



VITERBO - 7 casi accertati di positività al COVID-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo.

Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 3 a Viterbo, 1 a Monterosi, 1 Proceno, 1 a Ronciglione, 1 a Blera.

Dei casi odierni, 3 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati, 2 sono cittadini con tampone eseguito per sintomatologia, 1 è un cittadino con tampone eseguito a seguito di un test sierologico positivo, 1 è un tampone preventivo eseguito da un cittadino prima di effettuare un viaggio all'estero.

Il Team operativo Coronavirus ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 625 di cui 40 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

La Asl di Viterbo, con estremo rammarico, comunica il decesso, avvenuto nelle ultime 24 ore, di un cittadino di 96 anni, residente nel comune di Viterbo, ricoverato da giorni presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle, con un quadro clinico già complesso.

Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione dal COVID-19.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 2 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 3 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 104 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 490 il numero delle persone negativizzate, 26 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall'inizio dell'emergenza COVID, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 27358 tamponi, 178 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 448 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 5275 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Prosegue nella Tuscia l'indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 9217 test sierologici. Di questi, 136 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell'1,47%.

Eventuali, ulteriori, aggiornamenti sono previsti per le ore 12 di domani.