Sesta puntata della terza edizione di Luce Nuova sui fatti

Focus sul nuovo Vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza

11/02/2023 - 15:47



VITERBO - Scatta la 6° puntata della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal giornalista viterbese Gaetano Alaimo. Il 15 febbraio alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) e, ogni giorno, su La Voce Tv (C.188 Dtt Lazio) con programmazione alle 9.30, 20.40 e 23.15, ed in streaming sulla pagina di Lu-ce Nuova sui fatti di facebook e sul circuito LSFN sarà in onda il format settimanale più seguito dell’Alto Lazio e tra i più seguiti del Centro Italia.

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

Questa puntata sarà dedicata al focus sul nuovo Vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, insediatosi lo scorso 3 dicembre, docente per oltre 40 anni, giornalista televisivo e già Vescovo di Sessa Aurunca. Verrà trattata anche la Giornata della stampa voluta da Monsi-gnor Piazza e svoltasi al Centro di documentazione diocesana di Viterbo.

Sul Comune di Viterbo interverrà la consigliera comunale di FdI Antonella Sberna.

Per l’informazione dall’Umbria Stefano Stefanini intervista l’addetta stampa della Diocesi di Terni-Amelia Elisabetta Lomoro.

Due i personaggi del mondo della canzone melodica italiana che saranno protagonisti della puntata: Don Backy e Gianni Togni. Il primo sarà l’ospite speciale del trailer del corto “I colori del tempo” di Claudio Donati, mentre il secondo sarà stato intervistato da Arianna Cigni. Che torna, con Alessia Belgianni, per un altro grande caso di cronaca nazionale: sta-volta trattato il caso di Melania Rea e Salvatore Parolisi.

Grande spazio, come sempre, alla pagina culturale. Questa settimana Maddalena Menza intervisterà Italo Spada, poeta, scrittore, critico cinematografico, docente universitario, ex Preside, autore di romanzi, di saggi, racconti, poesia.

Il format della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” sarà incentrato sull’attualità settimana-le di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed ar-tistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

Immancabile lo sport con Maurizio Fiorani, che parlerà di Viterbese, Monterosi, Perugia e Ternana, e Paolo Graziotti, opinionista fisso.

Nel corso del programma tornano Fabiola Catalani con “Love, la posta del cuore”, Vero-nica Gezzi con “Missione bellezza”.

Per le rubriche tematiche questa settimana sarà la volta di “Pane, amore e psicologia” di Chiara Laratta; “Divulgamus” di Andrea Bonifazi; “Informissima” di Agnese Quat-tranni; “Emozionatamente” di Chiara Biancacci e “Tuscia tour” di Giuseppe Rescifina.

Vuoi partecipare come ospite o promuoverti su “Luce Nuova sui fatti”? Chiama il 340/9409572 o manda una mail a lucenuovasuifatti@gmail.com

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