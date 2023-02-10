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Servizio navetta per elettori Sezioni 64 (Montecalvello) e 65 (Roccalvecce)
Elezioni regionali servizio nei giorni 12 e 13 Febbraio
10/02/2023 - 15:04





VITERBO - In considerazione del fatto che le sezioni 64 (elementare Montecalvello) e 65 (elementare Roccalvecce) sono state trasferite temporaneamente presso la scuola media di Grotte S. Stefano (per la sezione 64) e la scuola elementare S. Angelo (per la sezione 65), ed al fine di ovviare al disagio dei cittadini, il Comune di Viterbo ha organizzato per i giorni 12 e 13 Febbraio 2023 un servizio di trasporto pubblico locale per i votanti  elezioni regionali.

12 Febbraio 2023

    Orario                                                              Tratta
8:00/9:15    Montecalvello-Vallebona-Grotte S.Stefano-Vallebona-Montecalvello
9:30/10:30    Roccalvecce-S.Angelo-Roccalvecce
10:45/12:00    Montecalvello-Vallebona-Grotte S.Stefano-Vallebona-Montecalvello
12:15/13:15    Roccalvecce-S.Angelo-Roccalvecce
    
15:00/16:15    Montecalvello-Vallebona-Grotte S.Stefano-Vallebona-Montecalvello
16:30/17:30    Roccalvecce-S.Angelo-Roccalvecce
17:45/19:00    Montecalvello-Vallebona-Grotte S.Stefano-Vallebona-Montecalvello
19:15/20:15    Roccalvecce-S.Angelo-Roccalvecce

     Punti di raccolta
Montecalvello    Piazza Motecalvello presso capolinea TPL
Vallebona    S.da Vallebona presso capolinea TPL
Roccalvecce    S.da Roccalvecce capolinea TPL Roccalvecce sotto
    
Seggi Elettorali
Grotte S.Stefano    Scuola secondaria - Via Puglia 25
Sant'Angelo    Ex Scuola Via delle Mura Saracene 11.                                                                                                               Gli elettori verranno lasciati e ripresi presso il capolinea della linea 12 TPL



13 Febbraio 2023

Orario    Tratta
9:30/10:45    Montecalvello-Vallebona-Grotte S.Stefano-Vallebona-Montecalvello
11:00/12:00    Roccalvecce-S.Angelo-Roccalvecce


https://www.francigena.vt.it/it/news/servizio-navetta-per-elettori-sezioni-64-montecalvello-e-65-roccalvecce-giorni-12-e-13-febbrraio_240.htm




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