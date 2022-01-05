Servizio civile universale, 7 posti per i giovani a Vetralla

Lo rende noto Anna Maria Palombi, consigliere comunale

05/01/2022 - 09:56



VETRALLA - Riceviamo e pubblichiamo:

'Stanno maturando i frutti del lavoro di 5 anni. Si sa che a volte i tempi sono lunghi e bisogna aspettare per vedere i risultati.

Non posso perciò che essere felice di questo importante obiettivo di civiltà e progresso raggiunto dalla Comunità Vetrallese, grazie al lavoro, perseguito per 5 anni, dagli Uffici comunali di Vetralla insieme a quelli degli altri 5 comuni del Distretto VT4.

E' on line il bando per il Servizio Civile Universale rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni e, per la prima volta, il servizio potrà essere espletato presso il comune di Vetralla e presso i comuni di Villa San Giovanni, Blera, Oriolo Romano, Monterosi e Carbognano.

I progetti sono stati presentati per il tramite di ANCI Lazio e sono complessivamente destinati a 24 giovani, di cui 7 presso il comune di Vetralla.

In particolare a Vetralla i giovani saranno impegnati in settori strategici dove c'è tanto bisogno di spinta, di freschezza e di idee nuove, quali la cultura, il turismo sostenibile, la via Francigena, i servizi e l'assistenza alle Persone:

- 2 posti asilo nido comunale

- 2 posti ufficio turistico e Via Francigena

- 1 posto biblioteca comunale

- 1 posto segretariato sociale/assistenza alle Persone

È possibile presentare domanda per progetti del servizio civile attivi presso il nostro comune ed i comuni di Oriolo Romano, Blera, Villa San Giovanni, Monterosi e Carbognano entro le ore 14:00 del 26 gennaio 2022 online sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it

Per maggiori informazioni http://www.comune.vetralla.vt.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17227&idArea=20805&idCat=26234&ID=26242&TipoElemento=categoria

Anna Maria Palombi

Consigliere Comunale