Servizi cimiteriali: aumenti di oltre il 18%

Definiti i nuovi costi del servizio da 3 milioni di euro in 2 anni

03/02/2026 - 07:02

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Definiti i costi dei servizi cimiteriali del Comune di Viterbo: rincari di oltre il 18% rispetto all'ultimo aggiornamento 2020. Il nuovo servizio, affidato per un importo di 3 milioni di euro in due anni, prevede i servizi mortuari, la manutenzione e la sicurezza di tutti i cimiteri del territorio comunale, dal San Lazzaro ai luoghi sacri per i defunti delle frazioni.

Anche la morte dunque ha un costo pecuniario, e questo risponde ai coefficenti ISTAT sugli aggiornamenti di prezzo: servizi per i defunti e per accompagnare i familiari nel ricordo dei 'cari estinti', dei tanti cittadini che hanno contribuito alla vita della città; servizi che hanno però un prezzo, e devono essere affrontati con la più prosaica scienza economica.

Il nuovo tariffario comprende tutti i servizi inerenti la tumulazione e la cremazione delle salme, gli spostamenti, gli scavi, l'illuminazione votiva. 118,50 euro per la tumulazione, contro i 100 euro del 2020, mentre per la ritumulazione il costo sale da 220 euro a 260,7; la traslazione della salma passa da 150 a 177 euro, più 3,5 euro al chilometro se deve essere spostata in un altro cimitero dello stesso comune; l'estumulazione arriva a superare le 400 euro; la cremazione per i residenti arriva a 148 euro dai precedenti 125, mentre per i non residenti da 430 euro arriva al costo di 510.

I cimiteri che fanno parte del nuovo servizio sono otto: il cimitero monumentale di San Lazzaro, comprensivo anche del nuovo ampliamento, a Viterbo, quello di Bagnaia, di Grotte di Santo Stefano, di San Martino, di Roccalvecce, di Fastello e di Sant'Angelo.