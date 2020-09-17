Serie D, Flaminia e Monterosi in due gironi diversi

I falisci ancora nel gruppo E, i biancorossi tornano nel G. Sabato i calendari

17/09/2020 - 10:16



VITERBO - Flaminia nel girone E, Monterosi nel G. Si dividono le strade delle due viterbesi di serie D, che ieri pomeriggio hanno conosciuto i rispettivi gironi, mentre sabato prossimo alle ore 14 sarà la volta dei calendari, sempre svelati sulla pagina facebook della Lnd.

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA

I falisci di Punzi restano al loro posto, nel gruppo umbro-toscano, in compagnia di altre tre formazioni laziali (Montespaccato Savoia, Ostia Mare e Trastevere). Da tenere d'occhio il Siena, la retrocessa Pianese e il Follonica Gavorrano, mentre trea le novità troviamo le neopromosse Badesse e Tiferno.

MONTEROSI

Dopo appena un anno di esilio il Monterosi torna nel gruppo G. Oltre a compagini romane e sarde quest’anno i biancorossi dovranno vivere un’esperienza in più: quella delle squadre campane. Saranno infatti sei le rappresentanti dislocate tra la provincia di Caserta (Gladiator) e Napoli (Savoia, Giuliano, Afragolese e Nola) e Salerno (Nocerina). In Sardegna ci ritroverà di fronte alle due di Sassari (Torres e Latte Dolce), Lanusei, Muravera, Arzachena ed alla matricola Carbonia allenata dall’ex tecnico Marco Mariotti. Un girone che non ha lasciato sorpreso il Monterosi già preparata dai rumors circolanti in questi ultimi giorni. Il direttore sportivo Emiliano Donninelli trova il raggruppamento davvero affascinante: “Girone che un po’ ci aspettavamo con la presenza di società blasonate. Bello e competitivo ma secondo me molto equilibrato. Sarà tutto da scoprire poi giornata dopo giornata. A livello di mercato come dappertutto c’è qualche compagine più attrezzata altre meno. Torniamo con piacere in Sardegna mentre in Campania tranne Avellino non c’eravamo mai stati. Non conosco le altre campane ma da tenere d’occhio saranno sicuramente Latte Dolce, Latina e Savoia”. Intanto domenica pomeriggio ultimo test a porte chiuse prima dell’inizio ufficiale della stagione. Al Martoni arriva il Rieti inserito nel gruppo F con marchigiane, abruzzesi e molisane.