Serie B, i Lions in trasferta a Olbia per chiudere il girone di andata

Sabato alle 14:30 in Sardegna, si terrà la sfida tra prima e seconda della classifica: Lions contro Olbia

21/01/2026 - 11:30



CIVITA CASTELLANA - Nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie B, i Lions saranno in trasferta ad Olbia. L’incontro si disputerà sabato alle 14,30, l’Olbia, infatti, disputa, per problemi legati ai trasporti, tutte le partite di campionato il sabato. I viterbesi si imbarcheranno venerdì sera per la Sardegna.

L’Olbia è attualmente seconda con 33 punti, frutto di sei vittorie, un pareggio ed una sconfitta. I Lions li precedono di cinque punti. Per i sardi si tratta quindi di una partita da vincere assolutamente per rimanere in corsa per la promozione in serie A.

Il filotto di otto vittorie in altrettante partite, per i Lions, è il frutto di una superiorità tecnica e agonistica ma anche di consapevolezza nei propri mezzi, il che contribuisce a far gestire con determinazione anche i momenti delicati delle partite. Infermeria quasi vuoto quindi l’allenatore avrà a disposizione un vasto organico nel quale scegliere i 22 da mandare in campo.

La squadra cadetta, nel campionato di serie C, dopo la vittoria di domenica scorsa, importante non tanto per il punteggio ma, soprattutto, per la acquisita consapevolezza delle potenzialità della squadra, andrà in trasferta a Segni, una squadra con un passato anche in serie A, ma che adesso è assolutamente lontana da quei tempi, domenica ha infatti perso malamente contro gli All Reds.

L’under 18, giocherà alle 12,30 al Sandro Quatrini contro la Roma Sud, una squadra che ha venti punti in classifica ma che domenica ha perso in casa, sarà quindi un ulteriore probante confronto soprattutto per verificare la crescita di amalgama della squadra.

Per la under 16 giornata di riposo.