Serie A2, Active Network nel girone C

Ceppi: ''Ci sono almeno 8 o 9 squadre tutte attrezzate ed agguerrite''

08/08/2021 - 07:03



VITERBO - ''Penso che sia un girone molto difficile: Ecocity e Pomezia sopra tutti, ma attenzione a quelle a ridosso; ci sono almeno 8 o 9 squadre tutte attrezzate ed agguerrite. Aspetto con curiosità i Comunicati ufficiali riguardanti, retrocessione da A1 ( che potrebbe riguardarci direttamente) e Promozioni A2, dirette e playoff, potrebbero cambiare il volto di tutto il girone'', questo il commento di mister David Ceppi alla lettura dei gironi validi per il prossimo campionato di serie A2.

Avversarie difficili per i ragazzi dell'Active Network che faranno parte del girone C. Quello che il presidente, Marco Valenti, ha definito ''Difficile, ma equilibrato''. Queste tutte le concorrenti: Fortitudo Pomezia, Italpol Nordovest, Roma C5, S.S. Lazio C5, Mirafin, Ecocity Cisterna, Academy Pescara Futsal, Tombesi Ortona, CLN Cus Molise, Benevento, Sporting Sala Consilina.