Serie A, Lazio-Empoli: i biancocelesti ospitano i toscani

15/05/2024 - 07:30



La sera di venerdì 10 maggio ricomincia il campionato di Serie A con la 36^ giornata, la terzultima alla fine della stagione. Le squadre saranno in campo per tutto il weekend, quindi come al solito anche all’ora di pranzo di domenica.

A partire dalle ore 12.30 di domenica 12 maggio infatti si daranno battaglia allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio e l’Empoli. I biancocelesti di Tudor stanno lottando per un posto nella prossima Europa League, mentre invece i toscani di Nicola hanno un disperato bisogno di punti salvezza. Come spiega la recensione di Casino Midas, la gara potrebbe rivelarsi più equilibrata di quello che sembra.

Serie A, Lazio-Empoli: come arrivano le due squadre

La Lazio sta rimontando piano piano con l’arrivo di Tudor e per il momento si trova in piena lotta per un posto nelle prossime competizioni europee. Il sogno Champions League non è ancora svanito del tutto, ma quasi. Più realistico per i biancocelesti è quindi puntare all’Europa League. La squadra di Tudor si trova infatti al 7^ posto in classifica a quota 56 punti, a -4 dalla Roma sesta e a +5 sul Napoli ottavo. La Lazio viene dal pareggio esterno contro il Monza, ma da dopo il derby perso sono arrivati 4 risultati utili consecutivi.

Altrettanto importante questa partita è anche per l’Empoli, che ha un grande bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Nicola si trova infatti al 17^ posto a quota 32 punti a pari merito con il Frosinone, solo a +2 sul terzultimo posto occupato attualmente dall’Udinese e a -1 dal Cagliari 15^. Tutte le squadre sono quindi ancora vicinissime e tutto può succedere in questo finale: ci sono almeno 6 formazioni in lotta per non finire negli ultimi due slot che si uniranno alla Salernitana. I toscani arrivano dal delicatissimo pareggio casalingo a reti inviolate proprio nello scontro diretto con i ciociari.

Serie A, Lazio-Empoli: precedenti e statistiche

Lazio ed Empoli si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni solo 31 volte: 18 successi biancocelesti, 8 pareggi e 5 trionfi azzurri. Considerando solo le partite disputate a Roma, il bilancio è ancora più netto: 10 trionfi a 0 per i padroni di casa, con 5 pareggi. Ciò significa che l’Empoli non ha mai battuto la Lazio all’Olimpico in tutta la sua storia.

All’andata in Toscana nel dicembre del 2023 è finita 0-2 per i biancocelesti. Con lo stesso risultato è terminata anche l’ultima partita della passata stagione nel giugno del 2023. La Lazio arriva da 10 risultati utili consecutivi negli anni, tra casa e trasferta. L’ultima vittoria dell’Empoli contro i biancocelesti è quindi l’1-0 risalente al novembre del 2015.