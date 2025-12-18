Serie A, Lazio-Cremonese: i biancocelesti ospitano i grigiorossi

18/12/2025 - 12:40



In settimana la scena se la prenderà la Supercoppa Italiana, che tra la sera di giovedì e quella di venerdì darà spazio alle due semifinali con Napoli, Milan, Bologna ed Inter in campo in virtù dei risultati ottenuti nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia.

La Serie A però non si ferma e disputa regolarmente il proprio turno, seppur in maniera parziale. Tra le partite in programma per la 16^ giornata c’è la sfida tra Lazio e Cremonese, che si daranno battaglia allo Stadio Olimpico di Roma nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre 2025 a partire dalle ore 18.00. I biancocelesti di Sarri ospiteranno dunque i grigiorossi di Nicola per l’anticipo del weekend, una gara che – anche alla luce dei pronostici e delle quote scommesse presenti su 1Red Casino – potrebbe esser meno scontata di quello che molti pensano.

Serie A, Lazio-Cremonese: come arrivano le due squadre

La Lazio sta cercando pian piano di ritrovare fiducia attraverso punti e prestazioni importanti, ad esempio il successo casalingo agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan per 1-0. La squadra di Sarri viene dalla vittoria pesantissima a Parma per 0-1 nel finale grazie al gol di Noslin con addirittura 2 uomini in meno. I biancocelesti si trovano quindi all’8^ posto in classifica a quota 22 punti, a +1 su Sassuolo e Udinese e a -2 dal Como settimo. L’obiettivo della Lazio è ovviamente quello di tornare subito a qualificarsi per una prossima competizione europea.

Discorso molto diverso per la Cremonese, che è una squadra neopromossa ed ha ben altre ambizioni. Tuttavia, la squadra di Nicola ha cominciato davvero molto bene la stagione, ben oltre le aspettative. Fin qui infatti i grigiorossi hanno collezionato 20 punti e si trovano all’11^ posto in classifica, a +1 sull’Atalanta e a -1 da Sassuolo e Udinese. Lo scorso weekend è arrivata la sconfitta di misura a Torino contro i granata, ma prima ci sono state due belle vittorie contro Bologna e Lecce.

Serie A, Lazio-Cremonese: pronostici e statistiche

Lazio e Cremonese si sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 31 volte: 16 vittorie dei biancocelesti, 7 pareggi e 8 successi dei grigiorossi.

Nella passata stagione le due squadre non si sono affrontate perché la Cremonese era in Serie B. L’ultimo scontro fra le due formazioni è avvenuto nella stagione 2022/23 e in entrambi i casi hanno vinto i biancocelesti: 0-4 all’andata allo Zini nel settembre del 2022 e 3-2 al ritorno all’Olimpico nel maggio del 2025. L’ultima vittoria dei grigiorossi è il 2-1 nel marzo del 1996.

In settimana la scena se la prenderà la Supercoppa Italiana, che tra la sera di giovedì e quella di venerdì darà spazio alle due semifinali con Napoli, Milan, Bologna ed Inter in campo in virtù dei risultati ottenuti nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia.La Serie A però non si ferma e disputa regolarmente il proprio turno, seppur in maniera parziale. Tra le partite in programma per la 16^ giornata c’è la sfida tra Lazio e Cremonese, che si daranno battaglia allo Stadio Olimpico di Roma nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre 2025 a partire dalle ore 18.00. I biancocelesti di Sarri ospiteranno dunque i grigiorossi di Nicola per l’anticipo del weekend, una gara che – anche alla luce dei pronostici e delle quote scommesse presenti su 1 Red Casino – potrebbe esser meno scontata di quello che molti pensano.



Serie A, Lazio-Cremonese: come arrivano le due squadre

La Lazio sta cercando pian piano di ritrovare fiducia attraverso punti e prestazioni importanti, ad esempio il successo casalingo agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan per 1-0. La squadra di Sarri viene dalla vittoria pesantissima a Parma per 0-1 nel finale grazie al gol di Noslin con addirittura 2 uomini in meno. I biancocelesti si trovano quindi all’8^ posto in classifica a quota 22 punti, a +1 su Sassuolo e Udinese e a -2 dal Como settimo. L’obiettivo della Lazio è ovviamente quello di tornare subito a qualificarsi per una prossima competizione europea.Discorso molto diverso per la Cremonese, che è una squadra neopromossa ed ha ben altre ambizioni. Tuttavia, la squadra di Nicola ha cominciato davvero molto bene la stagione, ben oltre le aspettative. Fin qui infatti i grigiorossi hanno collezionato 20 punti e si trovano all’11^ posto in classifica, a +1 sull’Atalanta e a -1 da Sassuolo e Udinese. Lo scorso weekend è arrivata la sconfitta di misura a Torino contro i granata, ma prima ci sono state due belle vittorie contro Bologna e Lecce.



Serie A, Lazio-Cremonese: pronostici e statistiche

Lazio e Cremonese si sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 31 volte: 16 vittorie dei biancocelesti, 7 pareggi e 8 successi dei grigiorossi.Nella passata stagione le due squadre non si sono affrontate perché la Cremonese era in Serie B. L’ultimo scontro fra le due formazioni è avvenuto nella stagione 2022/23 e in entrambi i casi hanno vinto i biancocelesti: 0-4 all’andata allo Zini nel settembre del 2022 e 3-2 al ritorno all’Olimpico nel maggio del 2025. L’ultima vittoria dei grigiorossi è il 2-1 nel marzo del 1996.



