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Sergio Pirozzi passa alla Lega
L'ex sindaco di Amatrice alla guida del dipartimento di protezione civile del partito
13/07/2022 - 14:41

Sergio Pirozzi passa alla Lega. L'ufficializzazione arriva direttamente da Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa alla Camera di presentazione del dipartimento della protezione civile della Lega. Dipartimento che è stato affidato proprio a Pirozzi. ''In regione Lazio dobbiamo individuare il prima possibile il candidato governatore, lo dico al centrodestra - ha detto Salvini - Nel Lazio si deve vincere, l’esperienza di Sergio sarà utile per tutta l’Italia''.

''La scelta della Lega è stata una scelta di cuore, condivisa e cercata - ha spiegato Pirozzi - tanti mi hanno detto che sbagliavo, potevo mettermi in vendita, ma io sono di parola, è prevalso il cuore, la Lega ha dimostrato di lavorare per la gente''.

''Il 'sindaco coraggio' Sergio Pirozzi, simbolo di umanità, sofferenza e determinazione delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia, sarà vitale non solo per il Lazio, ma soprattutto per accendere finalmente i riflettori sulle emergenze a livello nazionale ed europeo, partendo dalla prevenzione e dagli investimenti necessari per la Protezione civile - hanno commentato il capogruppo Angelo Tripodi e i consiglieri regionali del Lazio della Lega Daniele Giannini, Laura Cartaginese, Pasquale Ciacciarelli e Giuseppe Cangemi -  Siamo orgogliosi che il Responsabile nazionale del dipartimento Eventi emergenziali e Protezione civile della Lega sia parte integrante del gruppo consiliare del partito''. 




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