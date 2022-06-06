Sergio Caci: 'Consegno al mio successore un patrimonio culturale ed economico notevoli'

'Abbiamo deciso di sostenere il candidato Angelo Brizi'

06/06/2022 - 06:45



Montalto di Castro - Il 12 giugno decideremo insieme il futuro di Montalto e Pescia. Lo smarrimento, comune a molti, causato dalla presenza di troppi candidati e liste, se inizialmente mi ha frenato dallo scendere in campo in prima persona, con il passare del tempo si è trasformato in determinazione e voglia di agire.

I patrimoni culturale ed economico che consegno al mio successore sono notevoli. Posso affermare, senza paura di smentita, che in dieci anni ho trasformato il paese ed il modo di approcciarsi alla politica ed ai politici.

Alcuni miei compagni di viaggio, amministratori e collaboratori, incontrati e scelti in questi dieci anni di attività, hanno ritenuto di contrapporsi tra loro e di candidarsi in ben tre diverse liste. Legittimo, ma pone dei dubbi sulle precedenti motivazioni che li avevano spinti a salire sul carro del vincitore: all’epoca il sottoscritto.

Domani ci attendono sfide importanti: l’utilizzo dei fondi Pnrr, per i quali non ci si può permettere superficialità, i rapporti con la Regione, qualsiasi sia il colore politico, con il Governo e con l’Unione Europea per i fondi diretti. Non ultimo, il rapporto con Enel per i progetti in corso e la gestione dei contenziosi. Tutto ciò porterà vantaggi ai cittadini solamente se ben gestito.

Sono convinto che soltanto la solidità dei partiti politici, se non mescolati in stravaganti alleanze, possa garantire equilibrio e capacità amministrativa. Ci si può ritrovare, come capita in Europa tra PPE e PSE a ragionare insieme di obiettivi comuni.

Per questo, insieme agli amici di Forza Italia Montalto e Pescia e civici che ci hanno sempre seguiti, abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Angelo Brizi. Vi aspettiamo nelle piazze cittadine per approfondire meglio motivazioni e progetti.