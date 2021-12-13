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Sequestrati sex toys, addobbi natalizi e giocattoli contraffatti
Controlli dell'Agenzia delle Dogane e dei carabinieri del Nas
13/12/2021 - 15:12

TARQUINIA - La scorsa settimana i Carabinieri del Nas di Viterbo e i funzionari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Viterbo – con il supporto degli esperti del Laboratorio chimico delle Dogane della Direzione Territoriale IV “Lazio e Abruzzo” – hanno condotto articolate e prolungate attività di controllo nell’ambito del contrasto al traffico di merce contraffatta e pericolosa per la salute pubblica, che hanno permesso di sottoporre a sequestro numerosi giocattoli, articoli per la casa, addobbi natalizi e sex toys.

In particolare, il personale operante ha svolto accurati controlli in alcuni esercizi di commercio al dettaglio di articoli vari, rinvenendo 538 confezioni – di cui 304 in un negozio di Tarquinia e 234 in uno di Rieti per un totale di oltre 1.000 articoli, tra giocattoli, calzature e utensili per la casa – risultati non a norma e privi di qualsivoglia certificazione, che sulla base dell’analisi speditiva effettuata in loco – con il rifrattometro a Raggi X in dotazione ai funzionari Agenzia delle dogane – mostravano elevati contenuti di metalli pesanti nocivi per la salute come cadmio, cromo e piombo.

Tutti gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e i campioni prelevati inviati all’“IMQ” Istituto italiano del Marchio di Qualità e al Laboratorio Chimico di Roma per le analisi confermative.

Inoltre è stato denunciato per frode in commercio di prodotti con segni mendaci, il titolare di un analogo esercizio commerciale di Rieti, ove gli operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale 105 confezioni di addobbi e luminarie natalizie, che presentavano il marchio CE contraffatto, risultando prive della genuina certificazione di conformità e sicurezza.




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