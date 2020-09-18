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Selli, Cancilla, Cavalieri, Giampieri: ecco il faccia a faccia
''Priorità per noi 5 stelle riaprire i reparti chiusi dell'ospedale''. ''Far crescere il lavoro, impegno del Pd''. ''Giunta Rc basata sulle competenze''. ''Programma centrodestra a breve e lungo termine''
18/09/2020 - 06:43

CIVITA CASTELLANA - Si è tenuto ieri pomeriggio il confronto tra i candidati sindaci di Civita Castellana, organizzato in piazza San Clemente dal Viterbonews24, dove hanno moderato Il direttore Serena D'Ascanio e il giornalista Ugo Baldi. I candidati, Maurizio Selli per il Movimento 5 Stelle, Domenico Cancilla per Pd, Yuri Cavalieri per Rifondazione comunista e Luca Giampieri per Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Siamo Civita hanno presentato un sunto del programma elettorale.

Selli: ''Stiamo concludendo questa maratona elettorale, il nostro programma non è altro che il programma voluto dai cittadini di Civita Castellana, quello che la popolazione ha richiesto negli ultimi anni. Una tra le cose che abbiamo a cuore è la riapertura dei reparti dell'ospedale Andosilla che sono stati chiusi. Abbiamo necessità di far ripartire l'economia, del centro storico e non solo, che possa portare allo sviluppo di un turismo che il nostro territorio offre''.

Cavalieri: ''Noi ci prefiggiamo, dopo anni di mala amministrazione, di tornare ad amministrare Civita creando una giunta basata sulle competenze, di ripartire dalle piccole cose, come i piani di assunzione, il cimitero, e reperendo fondi''.

Giampieri: ''Abbiamo scelto molti punti, quelli che si possono attuare in breve tempo e punti ai quali servirà non solo un'amministrazione per attuarli, ma che ritroveranno poi le nuove generazioni. Abbiamo suddiviso il programma in macroaree, la prima è la riorganizzazione dei settori e le assunzioni, questo è alla base di tutto''.

Durante la mattinata di ieri è pervenuta una lettera dal professor ex sindaco Santini, la quale verteva sul piano regolatore, i candidati hanno dato opinioni al riguardo.

Giampieri: 'La domanda principale da porsi è perchè negli ultimi 25 anni la popolazione è rimasta la stessa, quindi da 16.000 abitanti non ci siamo mossi. Abbiamo difficoltà enormi riguardo la viabilità, i collegamenti con gli altri paesi, siamo praticamente tagliati fuori'.

Cancilla: ''Io non sono assolutamente d'accordo con Giampieri. La previsione di crescita negli anni 60 e 70 era ottimistica. Se non c'è lavoro non c è richiesta di alloggi, non c'è sviluppo, questo è il nodo fondamentale, dobbiamo far crescere il lavoro''.

Selli: ''Devo raccontare la storia. Il piano regolatore che abbiamo ha 50anni, perché le amministrazioni precedenti non hanno fatto nulla. Il piano regolatore è stato lasciato così per comodità di qualcuno''.

Cavalieri: ''Un piano regolatore per 30.000 abitanti è un piano speculativo. Civita ha 16.000 abitanti e pensare di continuare a costruire per 30.000 abitanti è solo un favore per gli speculatori''.

Possiamo dire che i quattro candidati non potevano essere più differenti tra loro, ma su un punto sono assolutamente fermi e uniti tra loro, il tema del Carnevale, quello non si tocca, la tradizione è per tutti e quattro all'unisono. Ringraziamo Massimo Ricci per l'illuminazione, i fratelli Morelli per l'impianto audio e Gabriele Aleandri per aver prestato le sedie. Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati per l'amministrazione futura.

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