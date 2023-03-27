Secondo incontro gratuito del Lab SOS Lavoro Viterbo

Costruzione del curriculum vitae e della lettera di presentazione, a cura di Laura Roselli e Marzia Corinti

27/03/2023 - 10:39



VITERBO - Giovedì 30 marzo dalle ore 15:30 fino le 17:30 presso l’Open Hub Lazio di Viterbo avrà luogo il secondo incontro gratuito del Lab SOS Lavoro, sulla costruzione del curriculum vitae e della lettera di presentazione, a cura di Laura Roselli e Marzia Corinti.

Il curriculum è il documento attraverso il quale una persona si propone sul mercato del lavoro con lo scopo di promuovere la propria candidatura. È come un “biglietto da visita” da presentare a un potenziale datore di lavoro, che ne valuterà i contenuti scritti per decidere se il candidato in questione è interessante e potrà essere chiamato per il futuro.

Per questo motivo è indispensabile porre particolare attenzione alla sua stesura e forma, evitando disattenzioni ed errori che potrebbero diminuire la possibilità di essere convocati per un primo colloquio conoscitivo. In pochi sanno che un CV deve essere composto non solo da informazioni anagrafiche, scolastiche e lavorative pregresse, ma deve porre il focus anche sulle competenze e conoscenze acquisite negli anni. Indispensabile è avere chiara la posizione per la quale ci si propone e redigere un documento quanto più possibile in linea con gli interessi e bisogni reali dell’azienda. Ancora oggi l’invio di un CV valido rappresenta la modalità migliore per entrare in contatto con le aziende.

La lettera di presentazione, che accompagna il curriculum, presenta in maniera più ampia il candidato e le motivazioni che lo spingono a proporsi per un dato lavoro. È un vero e proprio strumento di marketing e il suo invio può fare davvero la differenza tra diversi candidati per una stessa posizione lavorativa. Quando è interessante, coinvolgente e convincente, aumenta di molto le possibilità che il selezionatore apra e prenda in considerazione il CV allegato. Entrambi quindi sono documenti fondamentali per accedere al colloquio di selezione, ossia il momento in cui azienda e candidato verificano il reciproco interesse dell’intraprendere una collaborazione lavorativa.

I Relatori dell’evento sono Laura Roselli, consulente ed esperta di orientamento presso il CPI di Viterbo e Marzia Corinti, operatrice dello sportello Inforienta dell’Open Hub Lazio di Viterbo. Attraverso casi pratici ed attività di Role playing verranno forniti strumenti, informazioni ed indicazioni utili alla redazione di un CV e di una lettera di presentazione adatti a facilitare il processo di selezione e l’incontro tra domanda e offerta.

I posti destinati all’evento sono limitati e per poter accedere è necessario prenotare chiamando il numero verde 800 985099 o scrivendo all’indirizzo mail viterbo@openhublazio.it