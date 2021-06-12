'Se ne va un amico e un compagno'

Le condoglianze di Panunzi

12/06/2021 - 12:35



VITERBO - Con la scomparsa di Quarto Trabacchini se ne va un amico e un compagno. Una persona per bene che conoscevo da oltre 40 anni e con il quale ho condiviso molta parte della mia esperienza politica. Ho tanti ricordi che mi legano a lui. Era un punto di riferimento costante. Era sincero e sanguigno. Abbiamo passato serate insieme fino a tardi. Non era mai rinunciatario. Così anche nell'ultima telefonata, dove mi diceva che non si sarebbe arreso e avrebbe lottato, ho condiviso con lui quest'ultima speranza. Profondo conoscitore del nostro territorio, è stato segretario della Fgci, segretario della federazione del Pci, consigliere comunale a Viterbo e deputato, vivendo il difficile passaggio dal Pci al Pds voluto da Achille Occhetto. Ha sempre dedicato il suo impegno a favore dei lavoratori e delle fasce sociali più deboli. Esprimo le mie più sentite e vive condoglianze alla famiglia e a tutte le persone che gli sono state vicine. Ciao Quarto, sebbene se ne sia andato un pezzetto di me, mi resterà intatto tutto quello che mi hai lasciato.

Enrico Panunzi

Consigliere regionale del Pd