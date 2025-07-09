Scopri Civita Castellana con CivitaExplorer

Il borgo della Tuscia come non lhai mai visto

09/07/2025 - 09:47



CIVITA CASTELLANA - Avete mai pensato di trascorrere qualche giorno a Civita Castellana, alla scoperta di uno dei borghi più belli del Lazio? Ora potete farlo, affidandovi a CivitaExplorer, il primo sito che vi permette di vivere il vostro soggiorno nella cittadina della Tuscia come veri esploratori.

L’idea nasce da due ragazzi, Beatrice Manocchio e Andrea Cavalieri, animati dalla voglia di fare conoscere il loro paese a trecentosessanta gradi. Così, tra una chiacchiera e l’altra, hanno dato vita a un progetto che affonda le sue radici nell’autenticità e nell’amore per Civita Castellana, un borgo dal potenziale enorme, ma a volte poco valorizzato.

Il sito www.civitaexplorer.com è online e comprende diverse sezioni: COSA VEDERE, GUIDE TURISTICHE, STORIA E TRADIZIONI, CURIOSITA’, EVENTI LOCALI.

Sono in arrivo anche tante novità da non perdere, come sezioni RICETTE, DOVE DORMIRE, DOVE MANGIARE e PERCORSI ITINERANTI.

“Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio e che CivitaExplorer cresca sempre di più. Civita Castellana è un paese dalle mille sfaccettature ed è un peccato che spesso non venga valorizzato come merita. Il nostro obiettivo è far conoscere il borgo sotto ogni punto di vista e contribuire all’arrivo di turisti”. Hanno affermato i due ragazzi.

Vi invitiamo a seguire la pagina Instagram @Civitaexplorer e a iscrivervi alla newsletter per restare sempre aggiornati.