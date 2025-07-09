ANNO 16 n° 213
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Scopri Civita Castellana con CivitaExplorer
Il borgo della Tuscia come non lhai mai visto
09/07/2025 - 09:47

CIVITA CASTELLANA - Avete mai pensato di trascorrere qualche giorno a Civita Castellana, alla scoperta di uno dei borghi più belli del Lazio? Ora potete farlo, affidandovi a CivitaExplorer, il primo sito che vi permette di vivere il vostro soggiorno nella cittadina della Tuscia come veri esploratori.

L’idea nasce da due ragazzi, Beatrice Manocchio e Andrea Cavalieri, animati dalla voglia di fare conoscere il loro paese a trecentosessanta gradi. Così, tra una chiacchiera e l’altra, hanno dato vita a un progetto che affonda le sue radici nell’autenticità e nell’amore per Civita Castellana, un borgo dal potenziale enorme, ma a volte poco valorizzato. 

Il sito www.civitaexplorer.com è online e comprende diverse sezioni: COSA VEDERE, GUIDE TURISTICHE, STORIA E TRADIZIONI, CURIOSITA’, EVENTI LOCALI.

Sono in arrivo anche tante novità da non perdere, come sezioni RICETTE, DOVE DORMIRE, DOVE MANGIARE e PERCORSI ITINERANTI.

“Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio e che CivitaExplorer cresca sempre di più. Civita Castellana è un paese dalle mille sfaccettature ed è un peccato che spesso non venga valorizzato come merita. Il nostro obiettivo è far conoscere il borgo sotto ogni punto di vista e contribuire all’arrivo di turisti”. Hanno affermato i due ragazzi.

Vi invitiamo a seguire la pagina Instagram @Civitaexplorer e a iscrivervi alla newsletter per restare sempre aggiornati.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo