Sci: al trofeo noleggio Roma.it successi per i viterbesi Maria Caporossi e Umberto Macchi

Podio per Dimitri, Bacheca, Speranza e Arriga

23/03/2026 - 14:57



VITERBO - Sulla pista Anfiteatro di Ovindoli Monte Magnola si sono disputati due Slalom Giganti validi per il Trofeo Noleggio Roma.It penultimo appuntamento del 3° Circuito Master Interappenninico, evento impeccabilmente organizzato dall'Aliski Racing Team Roma in collaborazione con il CLS FISI.

Le gare hanno visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutte le regioni del Centro Italia: Umbria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio ovviamente e perfino dalla Calabria. Ancora una volta ricco il bottino per gli sciatori della Tuscia. Splendide soprattutto le performances di Maria Caporossi (C7) e Umberto Massimo Macchi (B7) dello S.C. Viterbo che si sono imposti in entrambe le gare. Per lo stesso team due gli argenti di Alessandro Speranza (A1), un argento in gara 1 ed un bronzo in gara 2 invece per Gianluca Bacheca, un bronzo per Marco Arriga (A2) in gara 1. E' salito sul podio due volte anche il solito Francesco Dimitri (A5) grazie ad un secondo ed un terzo posto.

Piazzamenti per i vari Carlo Nepi, Stefano Zucchi, Sandro Ercoli, Marco Santoni, dello SC Viterbo e per Romolo Parenti dello SC CZERO6. Viterbesi a parte, lo sci club organizzatore, l'Aliski Racing Team si è assicurato ben sei successi grazie alle doppiette messe a segno nelle due gare, da Giuseppe Monda (B12), Antonino Bartolomeo (B10) e da Maurizio Paris (B9), atleta, presidente, nonché autentico deus ex machina del club romano. Dieci le vittorie conquistate dall'altro team romano lo S.C. CZERO6 con i successi di Giulia Svampa (C4), Sergio Pizzi (B11), Sergio Amodio (A3), Nicola Del Principe (A2) e Alessandro Rosa (A1) che si sono imposti in entrambi gli slalom gigante. Nella categoria C6 Elisa Traversa (Snow Side Team) si è imposta sia in gara 1 che in gara 2.

Un successo ed un secondo posto per Carlotta Calabrò (SC Livata) nella categoria Giovani F. Contento il Presidente del club organizzatore Maurizio Paris: 'E' stata una bella manifestazione che ha visto una partecipazione qualificata grazie ai numerosi atleti arrivati da tutto il Centro Italia. Il Circuito Appenninico si conferma manifestazione di riferimento per la categoria Master. Grazie a tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita dell'evento. Per il Trofeo Noleggio.it appuntamento al 2027'.