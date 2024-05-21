Scelta la viterbese Angelica Ferri per un prestigioso torneo di minibasket

La giovanissima promessa è figlia d'arte

21/05/2024 - 10:23



VITERBO - Dopo la recente convocazione di Leonardi in Nazionale, di categoria under 15, altro grande riconoscimento per il MINIBASKET della Blu Star, con la convocazione di Angelica Ferri, classe 2012, per il prossimo Jamborèe Nazionale che si svolgerà nella bellissima cornice dell'Isola di Ponza nei giorni del 23/26 Maggio. Angelica, scelta dal settore nazionale del Minibasket, vestirà la maglia del Lazio e si confronterà con altre sette regioni del Centro/Sud Italia in una manifestazione che segna per i partecipanti l'ultimo anno del minibasket per poi passare di categoria.

Logica emozione per i genitori essendo Angelica figlia d'arte e che praticamente respira basket fin dalla nascita col papà Lillo Ferri e la mamma istruttrice Maria Giovanna Falchi felici che la propia atleta/figlia sia stata scelta tra le quattro atlete della Regione che parteciperanno alla Kermesse.

Complimenti quindi ad Angelica per questa prossima esperienza di socializzazione e condivisione, oltre che di formazione e apprendimento per la sua crescita personale.