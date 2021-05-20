Scassinano in pieno giorno la porta di un negozio di via Roma per rubare 200 euro e due bottiglie di vino

20/05/2021 - 07:00



VITERBO - Max.Vismara - Ormai il degrado del centro storico di Viterbo fiorisce sulla cronaca dei giornali locali quasi tutti i giorni, e un esempio lampante dell’abbandono in cui versa il cuore della città è sicuramente la vicenda del furto avvenuto lunedì scorso in pieno giorno nella Antica Frutteria di via Roma.

“Ho chiuso alle 13,30 come faccio sempre - spiega il proprietario dell’attività commerciale – e quando sono tornato alle 17 ho trovato una sgradita sorpresa: la porta non era chiusa come l’avevo lasciata ma era semiaperta e l’espositore che sta sulla vetrina era spostato di quasi mezzo metro, li per li non ho capito subito quello che era successo , ma poi mi sono accorto che mancavano circa 200 euro che avevo lasciato nel registratore di cassa.”

I ladri hanno agito tra le 14 e le 17 aprendo la porta probabilmente a spallate, ma la cosa ancora più incredibile della vicenda è sicuramente il fatto che gli autori hanno agito indisturbati in pieno giorno in un negozio situato a pochi passi da piazza del Plebiscito e facendo le cose con tranquillità.

“la cosa più incredibile di questa storia è che sicuramente hanno agito con tutta calma - ha continuato a dire il negoziante – a riprova di questo il fatto che oltre ai duecento euro in banconote hanno rubato anche gli spicci del cassetto prendendosi la briga di separare le monete da 1 e 2 euro dalle altre, erano talmente tranquilli che hanno trovato anche il tempo per portarsi via anche due bottiglie di vino che erano esposte sullo scaffale. È assurdo che in pieno centro e di giorno succedano queste cose.”

L’esercente ovviamente ha denunciato il furto ai Carabinieri che stanno indagando nel tentativo di dare un volto agli autori del furto, a questo proposito probabilmente nei prossimi giorni i militari dell’arma visioneranno le registrazioni delle varie telecamere presenti nella strada.