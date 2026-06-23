Santa Rosa: iniziato il cantiere di Dies Natalis, conclusione prevista il 9 luglio

All'ombra della chiesa di S.Sisto parte la prima fase di montaggio della Macchina

23/06/2026 - 06:56

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Ci siamo, anche quest'anno la Macchina di Santa Rosa inizia il suo percorso per arrivare alla sera del trasporto del 3 settembre: avviata la prima fase di montaggio di Dies Natalis, la struttura ideata dall'archittetto viterbese Raffaele Ascenzi.

Messi in moto gli ingranaggi del complesso meccanismo che fa parte del folklore viterbese più atteso e sentito: le celebrazioni in onore della santa patrona. Il 22 giugno sono iniziate le fasi per l'installazione del cantiere che vedrà il montaggio delle parti della Macchina di Santa Rosa, il 29 è previsto invece l'inizio dell'assemblamento. I lavori di montaggio dovrebbero essere completati il 9 luglio, quando inizerà l'installazione dell'illuminazione e tutto il resto. Intorno al 20 luglio, data però non confermata, si dovrebbe assistere alla tradizionale accensione delle luci, evento atteso da tanti viterbesi.

Anche quest'anno il montaggio della Macchina è stato anticipato di circa un mese, per permettere a turisti e viterbesi di godere del grande campanile anche prima del trasporto. Il montaggio anticipato è stato possibile grazie a un modesto finanziamento della Regione Lazio, dell'importo di 45 mila euro, che contribuirà anche ai costi delle visie guidate organizzate da Palazzo dei Priori per far conoscere Santa Rosa e le tradizioni legate alla santa.