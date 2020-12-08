Santa Chiara, presto la realizzazione dei lavori

Terminato l'iter burocratico per l'assegnazione

08/12/2020 - 12:02



ACQUAPENDENTE - Riceviamo e pubblichiamo 'Nella mattinata aquesiana consacrata all’Immacolata Concezione arrivano buone novelle per la Chiesa di Santa Chiara “tutta un unicum” con il Monastero delle suore di clausura.

Dopo cinque anni (era la notte tra 30 ed il 31 Maggio 2016) dalla scossa di terremoto che colpì l’alto viterbese danneggiando la medesima Chiesa, il Dottor Leonardo Nardella del Ministero per i Beni di Attività Culturali e per il Turismo della Regione Lazio comunica che è terminato l’iter burocratico per l’assegnazione dei lavori di rifacimento delle coperture, consolidamento volte, restauro lesioni della muratura (totale progetto € 229.237.20). Si passerà ora al più presto alla fase più importante: quella collegata alla realizzazione dei lavori