San Pellegrino in Fiore, il Comune punta sui fondi regionali

Viterbo partecipa al bando di LazioCrea per sostenere ledizione 2026 della storica manifestazione

27/01/2026 - 10:04



VITERBO – L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Chiara Frontini guarda alla Regione Lazio per sostenere economicamente la prossima edizione di San Pellegrino in Fiore, in programma come da tradizione nei primi giorni di maggio, l’1, il 2 e il 3. Palazzo dei Priori ha infatti approvato la partecipazione al bando indetto da LazioCrea per l’assegnazione dei contributi del Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale.

Il bando è rivolto ai comuni del Lazio, ai municipi di Roma Capitale, agli enti gestori di aree protette e alle comunità montane, con l’obiettivo di sostenere eventi capaci di valorizzare il patrimonio culturale e turistico del territorio. Secondo l’amministrazione comunale, è “giusto” partecipare all’avviso pubblico poiché San Pellegrino in Fiore rappresenta una tradizione fortemente radicata nella storia e nell’identità della città.

L’iniziativa, sottolinea il Comune, mira a offrire a cittadini e visitatori occasioni di intrattenimento ricreative e culturali, contribuendo ad aumentare l’attrattività del centro storico e a promuovere il patrimonio locale.

Il sostegno regionale appare inoltre strategico per alleggerire il peso sulle casse comunali, considerando che l’edizione 2025 della manifestazione ha comportato una spesa complessiva di circa 177mila euro. Per il 2026 sono confermati i consueti allestimenti florovivaistici nel cuore del quartiere medievale di San Pellegrino; i progetti di allestimento saranno quelli firmati dall’architetto Christian Ciucciarelli, terzo classificato nel concorso di idee del 2023.