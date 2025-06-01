Salva due anziane dalle fiamme: medaglia al valore per il maresciallo Pierluigi Tusiano di Faleria

La riceverà dal presidente Mattarella per il suo straordinario senso del dovere

01/06/2025 - 03:19



FALERIA - Trasse in salvo due anziane disabili intrappolate tra le fiamme e per quel gesto di estremo coraggio Pierluigi Tusiano, maresciallo a comando della stazione di Faleria, riceverà un encomio solenne dal prefetto di Viterbo e la medaglia d’argento al valor civile dal presidente della Repubblica il prossimo 5 giugno, in occasione delle celebrazioni per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma.

Il fatto risale al 27 aprile 2023, a Casalvecchio di Puglia, piccolo comune del foggiano. Quel giorno ci fu una violenta esplosione provocata dal corto circuito di un generatore durante i lavori sulla rete del gas. L'operaio che era sul posto fu investito dalle fiamme restando gravemente ustionato. Il rogo si è poi propagato velocemente fino alla casa della signora Carmela, di 75 anni, che insieme all'amica Giuseppina, 76 anni, stava prendendo il caffe. In pochi secondi la casa fu avvolta dalle fiamme e per le due donne, una di loro sulla sedia a rotelle, non c'era via di fuga. Fortunatamente nei pressi dell'abitazione si trovata il maresciallo Tusiano libero dal servizio che, senza la minima esitazione, si lanciò in casa portando in salvo le due donne.

Questo gesto, non solo salvò vite umane, ma evidenziò uno straordinario senso del dovere, che sono valsi a Tusiano i massimi onori.

Originario di Foggia, 43 anni, Tusiano è entrato in servizio a Faleria a luglio dello scorso anno. Le competenze e l’esperienza maturata negli anni di servizio gli sono valse anche diverse ricompense per particolari meriti ottenuti nell’attività d’istituto tra cui, nel 2013, un encomio solenne per la cattura di un pericoloso latitante, inserito nella lista dei 10 più pericolosi d’Italia

Nel corso del servizio precedentemente prestato nell’Esercito Italiano dall’anno 2001 sino all’arruolamento nella “benemerita”, in qualità di specialista presso il 10° Rgt Genio Guastatori di Cremona, ha inoltre svolto delicate missioni all’estero in teatri operativi critici quali il Kosovo, nel 2002, e la Macedonia nell’anno 2005.