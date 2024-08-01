Sabatini: 'Dalla Regione 120mila euro per i carnevali storici del Lazio'

Compresi i carnevali di Civita Castellana e Ronciglione

01/08/2024 - 18:09



VITERBO - 'Dalla Regione Lazio 120mila euro a sostegno dei carnevali storici del Lazio, fra cui quelli di Civita Castellana e Ronciglione in Provincia di Viterbo. La misura è stata inserita all'interno della proposta di legge sulle Variazioni al Bilancio di previsione 2024/2026 grazie ad un emendamento presentato dalla Giunta regionale. Con questo intervento sarà possibile favorire la valorizzazione e il rilancio di manifestazioni sempre più strategiche per lo sviluppo culturale, turistico ed economico del nostro territorio, che nel caso dei carnevali di Civita Castellana e Ronciglione rivestono anche un carattere storico, grazie soprattutto alla passione con cui i cittadini di queste comunità da intere generazioni portano avanti la tradizione al prezzo di grandi sforzi economici e sacrifici organizzativi. Ringraziamo l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini per aver destinato nelle Variazioni di bilancio queste risorse utili ad incrementare le capacità promozionali dei nostri carnevali, con l'obiettivo di aumentare la loro competitività a livello nazionale, garantendo l'organizzazione di eventi sempre più rinomati e di elevata qualità'

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, unitamente ai consiglieri regionali Eleonora Berni e Giulio Menegali Zelli