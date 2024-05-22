Sabatini e Zelli: 'Grazie al governo Meloni per i finanziamenti al santuario di Santa Rosa e i luoghi di culto della Tuscia'

22/05/2024 - 12:23



VITERBO - 'L'arrivo dei 4,5 milioni di euro stanziati dal Ministero della Cultura per la valorizzazione e messa in sicurezza di dieci luoghi di culto di Viterbo e della Tuscia è una grande notizia che valorizza il nostro capoluogo e la sua provincia in un momento particolare, caratterizzato dall'imminente avvio del Giubileo 2025 che vede questo territorio interessato dallo sviluppo di nuovi flussi legati al turismo religioso. Ancora una volta dobbiamo ringraziare il ministro Gennaro Sangiuliano per l'attenzione dimostrata nei confronti del Viterbese, permettendo così di mettere in sicurezza e restaurare chiese e santuari di alto valoro storico, culturale e spirituale, con in testa il santuario di Santa Rosa a Viterbo, rendendoli sempre più sicuri e attrattivi per turisti e pellegrini. Un grazie anche all'onorevole Mauro Rotelli per la capacità di saper rappresentare la nostra provincia in Parlamento contribuendo a farle ottenere la giusta attenzione e le migliori opportunità'.

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e il consigliere regionale Giulio Menegali Zelli.