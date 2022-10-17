S.i.a.m.o Esercito Lazio: tutto pronto per il primo meeting

L'appuntamento è per giovedì con i vertici nazionali e regionali

17/10/2022 - 14:41



VITERBO - Tutto pronto per il primo meeting del S.i.a.m.o Esercito Lazio che si terrà il 20 ottobre a Viterbo.

Un'occasione straordinaria per chi vuole approfondire il mondo dei sindacati militari e in particolar modo di questa grande del sindacato S.i.a.m.o Esercito che sta riuscotendo grande apprezzamento e ammirazione all'interno delle forze armate e dell'esercito italiano, grazie alla preparazione dimostrata da tutti i suoi dirigenti e alla costanza vicinanza ed empatia dimostrata.

L'evento si terrà a Viterbo in via Monti Cimini 19/C presso House Party dalle 18. Ci saranno il presidente nazionale Stefano Filippi, il segretario regionale del Lazio, Sara Ronconi, il vicesegretario del Lazio, Marco Pallucca, il presidente del Lazio, Michele Sanna e i referenti delle caserme Aves, Alessandro Piferi e Riccardo Muscas, per parlare di cosa sono il S.i.a.m.o e i suoi dipartimenti divisi per settore, che lavorano incessantemente sulle varie problematiche presentate e qual'è stata la sua evoluzione dalle origini a oggi. Si parlerà anche della differenza tra sindacato militare e sindacato civile e quella tra rappresentanza milintare e sindacati militari.