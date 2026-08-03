Rugby Lions Alto Lazio, cambio al vertice: Morgantini lascia, Marco Lanzi nuovo presidente

Lex direttore sportivo raccoglie il testimone del presidente della storica promozione. Confermato il gruppo dirigenziale in vista della nuova stagione di Serie A

03/08/2026 - 17:32



VITERBO – Cambio della guardia ai vertici del Rugby Lions Alto Lazio. Davide Morgantini, il presidente che ha guidato la società fino alla storica promozione, lascia l’incarico. Al suo posto l’assemblea della società ha designato Marco Lanzi, già direttore sportivo del club, chiamato ora a guidare i Lions nella nuova avventura in Serie A.

La decisione di Morgantini è arrivata dopo un confronto con il direttivo e con tutto lo staff societario. “Desidero comunicarvi la decisione presa in comune accordo con tutto lo staff del direttivo di rassegnare le mie dimissioni dalla carica di presidente della società Lions Alto Lazio”, ha scritto nella lettera con cui ha ufficializzato il passo indietro.

Una scelta maturata, come spiegato dallo stesso Morgantini, per motivi personali e per la difficoltà di poter garantire il tempo e l’impegno necessari al ruolo ricoperto negli ultimi anni.

“Assumere questo incarico è stato per me un onore e un privilegio – ha sottolineato Morgantini –. In questi anni ho avuto la possibilità di condividere con voi un percorso fatto di impegno, sacrifici e soddisfazioni”.

L’ex presidente ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutta la grande famiglia dei Lions: dai giocatori allo staff tecnico e dirigenziale, dai volontari ai sostenitori, fino alle famiglie che hanno accompagnato il percorso della società con entusiasmo e partecipazione.

“Lascio questo incarico con la serenità di aver dedicato tutto me stesso alla crescita dei Lions Alto Lazio, sempre guidato dall’interesse della società e dei suoi ragazzi. Sono certo che il club continuerà a crescere e a rappresentare con orgoglio il nostro territorio”, ha aggiunto Morgantini.

Il nuovo presidente Marco Lanzi sarà affiancato da una squadra dirigenziale composta da Cristiano Notarangelo, Maurizio Santucci, Giuseppe Rossetti e Lorena Sconocchia, che rappresentano i cinque componenti previsti dallo statuto societario.

Il direttivo operativo potrà inoltre contare sulla collaborazione di Antonio Angeletti, Rosella Battaglioni, Francesco Schirripa e dello stesso Davide Morgantini, che resterà vicino al progetto sportivo.

Per i Lions Alto Lazio si apre dunque una nuova fase dopo la conquista della promozione, con l’obiettivo di affrontare al meglio il campionato di Serie A. Attesa intanto per mercoledì prossimo la pubblicazione del calendario ufficiale degli incontri, primo appuntamento verso la nuova stagione agonistica.