Rotelli: 'Con medicina di precisione la Tuscia modello di eccellenza'

'Bene sostegno Rocca a Unitus'

21/06/2025 - 15:21



VITERBO - 'Grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dall'Asl di Viterbo nel campo della medicina di precisione, che conferma la Tuscia come avanguardia a livello regionale e nazionale in un settore strategico per la sanità del futuro. Un risultato che testimonia con forza la bontà degli investimenti messi in campo dalla Giunta Rocca, capaci di imprimere una svolta epocale a un sistema che fino a pochi anni fa era relegato ai margini. Oggi la sanità viterbese è sinonimo di efficienza, innovazione e centralità del paziente. La medicina di precisione, basata sul profilo genetico e personale dell'individuo, consente non solo di migliorare prevenzione e cura, ma anche di razionalizzare l'uso dei farmaci e abbattere liste e tempi d'attesa, promuovendo percorsi sanitari più efficaci e sostenibili. Un plauso va al direttore generale Egisto Bianconi e al direttore sanitario Antonio Rizzotto, che hanno saputo tradurre visione e risorse in una progettualità concreta, valorizzando al massimo le professionalità del territorio e restituendo alla sanità pubblica qualità, efficienza e fiducia'.

Lo dichiara il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, che aggiunge: 'Desidero esprimere apprezzamento, infine, per l'incontro tra il presidente Rocca e il rettore Stefano Ubertini, utile per ribadire il pieno e convinto sostegno della Regione Lazio al processo di ricostruzione del Dipartimento di Agraria, duramente colpito dal grave incendio del 4 giugno scorso. Un ringraziamento ai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, per il prezioso sostegno assicurato a una realtà accademica fondamentale per il nostro territorio', conclude il presidente Rotelli.