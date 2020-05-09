Rotelli (FdI): ''Governo senza coraggio sugli impianti fotovoltaici nel Viterbese''

09/05/2020 - 21:43



VITERBO - ''I governi sono abilissimi nel riempirsi la bocca quando parlano di energie rinnovabili, della riduzione di CO2 e della riduzione della dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di energia, ma lo sono molto meno sulla messa in pratica e sul concreto raggiungimento di questi obiettivi''.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d'Italia commentando la notizia dell'inammissibilità dei ricorsi presentati dal ministero dei Beni culturali al Tar contro due impianti fotovoltaici nel viterbese.

''Questa bocciatura - aggiunge Rotelli - rinvia al Consiglio dei ministri ogni decisione ed è preoccupante constatare che la presenza al Mibact del Ministro Franceschini non faccia solo gravi danni all'intero comparto turistico ma riesce, presentando ricorsi o non decidendo, ad affossare ulteriormente interi territori. Otto aziende interessate, 2 miliardi di euro di investimenti, nessun costo a carico ne dello Stato né dei cittadini, migliaia i posti di lavoro stimati e investimenti focalizzati nell'Alto Lazio perché zona particolarmente adatta alla costruzione di impianti, sia per la presenza di terreni a basso valore agricolo, che per la presenza di una importante infrastruttura elettrica di alta tensione''.

''Se all'incertezza generata dalla pandemia - conclude il deputato di FDI - sommiamo l'incertezza politica ed amministrativa, il precipizio è dietro l'angolo. Se manca il coraggio e la chiarezza manca tutto e al governo PD, M5S, Italia Viva e Leu non solo mancano questi, ma anche un minimo di visione per rendere l'Italia una Nazione migliore''.