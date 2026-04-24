Ronciglione, Radio Roma partner del Contest canoro Guerriero

Al via il 25 aprile le selezioni, finale il 1 agosto con Junior, Over e la nuova categoria Inediti in Piazza Principe di Napoli

24/04/2026 - 15:25



RONCIGLIONE - A fare da leitmotiv al Contest canoro Guerriero, quest'anno sarà la presenza costante dell'emittente radiofonica e televisiva Radio Roma, che con l'evento ha stretto una preziosa partnership. Nata il 16 giugno del 1975 come emittente privata, Radio Roma è la prima emittente di Roma e del Lazio e una delle più longeve d'Italia. Radio Roma accompagnerà tutte le tappe dell'evento a cui lo Staff del contest sta lavorando già da tempo per realizzare al meglio tutti gli step che porteranno al pubblico un grande spettacolo e ai concorrenti un grande sogno.

La gara inizierà già il 25 Aprile 2026, giorno in cui si svolgeranno a Ronciglione le selezioni dei cantautori e degli interpreti che saranno ammessi a rappresentare la Categoria delle opere inedite. La sera del Primo agosto 2026 in Piazza Principe di Napoli si sfideranno le Categorie Junior e Over e la grande novità della Categoria Inediti. Lo Staff ricorda che le iscrizioni per le categorie Junior e Over restano aperte. È possibile avere informazioni consultando il sito www.guerrieroilcontest.it