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Ronciglione, inaugurato il restyling del Super A&O
Presentato il supermercato rinnovato di via della Resistenza: la famiglia Modanesi prosegue una storia imprenditoriale che si rinnova con Etruria Retail
26/06/2026 - 14:57

RONCIGLIONE - È stato presentato questa mattina, giovedì 25 giugno, il Super A&O di via della Resistenza 2 a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Un restyling che è il segno di una continuità familiare e commerciale profonda: la famiglia Modanesi porta avanti da generazioni una storia iniziata come torrefazione, diventata alimentari e oggi rinnovata sotto l'insegna A&O, con la stessa vocazione di sempre — essere un punto di riferimento per le persone del territorio. All'inaugurazione erano presenti il sindaco di Ronciglione Mario Mengoni, Marco Grechi, capo area di Etruria Retail, i titolari Marco e Renato Modanesi e tutto lo staff del negozio.

Un supermercato di famiglia, un presidio della comunità. Il Super A&O di Ronciglione non è semplicemente un negozio rinnovato. È il capitolo più recente di una storia familiare che si intreccia con quella della comunità locale. Marco e Renato Modanesi confermano la volontà di stare vicino alle persone non solo come esercenti, ma come parte integrante del tessuto sociale di Ronciglione. Un presidio quotidiano, aperto e riconoscibile, in un centro dove il negozio di prossimità è ancora — e sempre di più — un servizio essenziale per chi ci vive. Il restyling si inserisce nel percorso di Etruria Retail, che ha recentemente completato il cambio insegna a Famila, Famila Market e Super A&O dei supermercati affiliati. Un percorso che ribadisce i valori fondanti dell'azienda: vicinanza alle persone, radicamento nel territorio e centralità degli imprenditori locali.

'Ronciglione — dichiara Claudio Bernardini, presidente di Etruria Retail — non è una tappa casuale, è la conferma di una scelta precisa: essere nel Lazio in modo sempre più radicato e continuare a investire in un territorio che sentiamo affine e vicino. Ciò che offriamo agli imprenditori come la famiglia Modanesi non è solo un'insegna: è la certezza di non essere soli, di poter contare su una rete solida, su competenze consolidate, su una struttura che lavora ogni giorno per rendere più semplice e più forte il loro lavoro. Fare rete, per noi, non è uno slogan: è il modo in cui cresciamo. E vogliamo continuare a crescere, portando questo modello a ogni imprenditore del territorio che condivide la nostra idea di commercio di prossimità'.

Qualità, freschezza e tradizione. L'offerta del negozio punta sulla qualità dei freschi e sulla cura dei reparti di servizio. L'ortofrutta propone prodotti selezionati ogni giorno, con attenzione alla stagionalità e alla freschezza. La macelleria — autentico punto di forza del punto vendita — offre carni scelte e tagli preparati al banco con cura, in una tradizione di servizio che i clienti di Ronciglione conoscono bene. La gastronomia presenta piatti pronti ispirati alla tradizione locale e specialità pensate per ogni momento della giornata. La panetteria completa l'offerta con pane fragrante e prodotti da forno. A tutto questo si affianca l'ampia gamma dei prodotti a marchio Selex, sinonimo di qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.

Sapori di Etruria: il territorio nel carrello. Il negozio ospita oltre 200 referenze del progetto Sapori di Etruria, l'iniziativa identitaria di Etruria Retail che valorizza le aziende e i prodotti che nascono nei territori di riferimento della cooperativa — Toscana, Umbria, Alto Lazio e provincia di La Spezia. Una selezione pensata per portare a Ronciglione il meglio di ciò che il territorio produce, con ogni prodotto che racconta una storia fatta di tradizioni, passione e lavoro.




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