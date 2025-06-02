Ronciglione, il Comune punta al restauro del palazzo municipale

Progetto da 400mila euro per valorizzare un patrimonio storico

02/06/2025 - 03:25

di Giulia Ortenzi

RONCIGLIONE - Un importante intervento di restauro e riqualificazione potrebbe presto interessare lo storico palazzo comunale di Ronciglione. L’edificio, che da oltre cinque secoli rappresenta il cuore istituzionale e culturale della città, è al centro di un progetto presentato dal Comune per accedere ai fondi regionali destinati alla manutenzione degli edifici di interesse culturale.

Il progetto, dal valore complessivo di 400.000 euro, è stato candidato a un bando della Regione Lazio e prevede un pacchetto di interventi mirati non solo alla conservazione architettonica, ma anche all’efficientamento energetico e all’ammodernamento tecnologico della struttura.

I principali interventi previsti

• Restauro e risanamento conservativo delle facciate;

• Sostituzione della caldaia e aggiornamento dell’impianto di riscaldamento;

• Nuovo sistema di climatizzazione estiva e invernale con pompe di calore;

• Installazione di una nuova cablatura di rete

• Conversione dell’impianto elettrico a LED, per un uso razionale dell’energia;

• Sostituzione degli infissi esterni al secondo piano nel corpo scala;

• Rifacimento dei controsoffitti dell’archivio dell’ufficio tributi;

• Installazione di due porte interne a vetro, sempre in ottica di efficienza;

• Realizzazione di un nuovo locale servizi igienici al piano terra;

• Ripristino della pittura del soffitto della sala consiliare

L’intervento, che coniuga valorizzazione storica e innovazione tecnologica, è stato pensato per restituire piena funzionalità al palazzo comunale, migliorandone anche le prestazioni energetiche con soluzioni eco-efficienti. Un modo per preservare il passato, ma con uno sguardo rivolto al futuro. Il Comune è ora in attesa della graduatoria finale del bando regionale, fiducioso nell’ottenimento del finanziamento richiesto per avviare i lavori. Un investimento importante per la città, che punta a custodire con cura il proprio patrimonio architettonico, rendendolo più sostenibile e funzionale per i cittadini.