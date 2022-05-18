Romano dice addio alla Viterbese

Il presidente: ''A Viterbo semo tutti d'un sentimento solo quando si vince''

18/05/2022 - 14:34



di Max Vismara

VITERBO - Erano giorni che negli ambienti sportivi circolava la voce di un probabile abbandono del presidente della viterbese, oggi la conferma è arrivata per bocca dello stesso Marco Arturo Romano durante una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina allo stadio Rocchi.

Il presidente uscente si è tolto qualche sassolino nelle scarpe spiegando ai giornalisti presenti le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione.

Con tanto di filmati proiettati nella sala stampa e ricevute di bonifici fatti a favore della squadra Romano ha lanciato il suo j’accuse sia ad alcuni giornalisti ''colpevoli'' secondo lui di non avere sostenuto la squadra nei momenti più difficili che ai tifosi che in varie occasioni lo avrebbero incitato a ''tirare fuori i soldi'' per la Viterbese.

''I soldi ce li ho messi e qua ci sono i bonifici di quest’anno per un importo di mezzo milione di euro, questi sono soldi delle mie società che sono andati alla squadra e quindi non accetto illazioni di questo tipo perché non sono vere''.

Poi il presidente ha lanciato una serie di palle curve a vari bersagli: dal funzionario delle entrate che secondo lui lo starebbe controllando da quando ha preso in gestione la squadra, al gruppo di tifosi che lo avrebbero incolpato di avere uno staff composto da tutti ciociari. Insomma nella salva di cannonate Romano non ha risparmiato nessuno.

''Ci hanno accusato di essere tutti ciociari, ma se nemmeno io lo sono, figuratevi che io provengo da un paesino ai confini col parco nazionale dell’Abruzzo che si chiama Valle Rotonda.

In una società ormai multietnica dove ci sono persone che lavorano e provengono da tutto il mondo spiegatemi se può essere un aggravante essere proveniente da una bella regione come la Ciociaria, mi sembra assurda questa cosa''.

Infine, il presidente dopo lo sfogo ha chiarito che la squadra sarà regolarmente inscritta al prossimo campionato ma quasi sicuramente senza di lui.

''Ci sono tante voci che circolano su probabili acquirenti, naturalmente valuteremo attentamente le proposte di chi si farà avanti proprio per non lasciare la squadra nelle mani di avventurieri, ma intanto voglio precisare che lascio una squadra sana e senza debiti''.