Roma-Viterbo: si profilano altri ritardi nella consegna dei nuovi treni

L'associazione TrasportiAmo chiede chiarezza: ''I pendolari debbano conoscere la verità''

05/02/2025 - 07:51



VITERBO - Ancora incertezze sulla consegna dei nuovi treni per la Roma - Viterbo e la Roma lido. A riaccedere il caso l'associazione TrasportiAmo.

''Non è chiaro se i primi due nuovi treni – uno per la MetroMare e l'altro per RomaViterbo – arriveranno a febbraio, come promesso, né perché la Regione Lazio e Cotral, in primis, si siano chiusi in un rigoroso (e assurdo) silenzio'' scrive l'associazione.

''Timore di dire la verità o c'è qualcos'altro che bolle in pentola? Chissà. Dal canto nostro - continua TrasportiAmo - siamo riusciti a sapere, da fonti autorevoli, che circa due settimane fa si è svolta una riunione nel quartier generale della Regione in via Cristoforo Colombo con il gotha dei trasporti regionali, nella quale sarebbe emerso che Firema Titagarh avrebbe annunciato il rinvio della consegna dei nuovi convogli a causa di ritardi pregressi ed esogeni''.

L'associazione si chiede se questo corrisponda al vero.

''Abbiamo interpellato i diretti interessati - prosegue - ma finora non hanno né confermato né smentito. Tuttavia, il loro tono stizzito e sfuggente è stato molto eloquente. Noi crediamo che i cittadini e i pendolari debbano conoscere la verità. Ma forse ci sbagliamo anche stavolta''.