Roma-Viterbo, il sindaco di Sant'Oreste: ''Accolta la nostra richiesta di nuove corse''

12/09/2020 - 15:35



''Da lunedì 14 settembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario della ferrovia Roma-Viterbo, saranno attive altre due nuove corse nella relazione extraurbana Flaminio-Sant’Oreste: la prima con partenza prevista alle ore 19.50 da Roma, la seconda con partenza alle ore 21.21 da Sant’Oreste''.

Lo rende noto in un comunicato la sindaca Valentina Pini. ''È stata esaudita la nostra richiesta trasmessa il 26 agosto scorso, formulata, dopo attenta valutazione della Commissione Studi sui Trasporti da noi istituita nel 2019, nell’ottica di incrementare, ulteriormente, i collegamenti nell’Area Metropolitana di Roma e con il nostro Comune. Il momento è particolarmente difficile, ne siamo consapevoli, garantire servizi sicuri e adeguati alle esigenze dei cittadini e puntare, inoltre, alla sostenibilità dei trasporti sono una priorità della nostra costante azione amministrativa. Per questo nuovo e importante traguardo ringrazio, anche a nome dell’intera Comunità, onorata di rappresentare, la Regione Lazio e la Società Atac, nella persona della Caposervizio e del suo staff. La quale è riuscita a rinnovare le relazioni istituzionali e a costruire un’offerta oraria efficace, nonostante le note difficoltà logistiche, sintesi delle istanze raccolte in quest’ultimo anno sul territorio, assieme al Comitato Pendolari e all’Associazione TrasportiAmo''.