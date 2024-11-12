Roma Nord: oltre 5mila treni cancellati dall'inizio dell'anno

Nel solo mese di ottobre censite 600 soppressioni, il Comitato dei pendolari: ''Avendo davanti 2 mesi caldi, supereremo il record del 2023''

12/11/2024 - 07:01



VITERBO - Oltre cinquemila treni soppressi da gennaio a ottobre. E' quanto emerge dai numeri pubblicati dal Comitato dei pendolari della Roma Nord che nel mese di ottobre ha censito oltre 600 corse tra urbane e extraurbane soppresse.

''A ottobre - spiega il Comitato - abbiamo avuto uno sciopero che ha coinvolto la nostra ferrovia, quello di sabato 5 ottobre, che ha fatto saltare oltre un centinaio di corse nel corso della giornata, con soppressioni anche in fascia di garanzia (fatto gravissimo) che è stato segnalato al gestore e alla Regione Lazio e soprattutto alla Commissione di garanzia, ente pubblico di regolamentazione degli scioperi, che non ci hanno ancora risposto in merito''.

Se con il mese di ottobre sono state superate le 5000 soppressioni ''ufficiali'' dall'inizio dell'anno, ''esiste un altro ''sottobosco' - dice il Comitato dei pendolari - di almeno altre mille soppresse d'ufficio e non comunicate in orario, causate dall'accumulo di ritardi in partenza per corse consecutive che di fatto ne fanno saltare altre in mezzo''.

Ma non è finita qui. ''Avendo davanti altri scioperi programmati e altri 2 mesi caldi per i trasporti - prosegue il Comitato dei pendolari - probabilmente supereremo il record del 2023, di competenza tutto di Cotral e Astral, non più in condominio con Atac, alla quale sono subentrate nel corso del 2022''.